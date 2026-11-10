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Novinky v Google Fotkách: snadnější správa RAW souborů a více klidu při prohlížení

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Google Fotky asi patří mezi jednu z nejdůležitějších uživatelských služeb na Androidu. Díky tomu se vývojáři hodně starají o ladění a vylepšování. Tentokrát zde máme...
Novinky v Google Fotkách: snadnější správa RAW souborů a více klidu při prohlížení

Novinky v Google Fotkách: snadnější správa RAW souborů a více klidu při prohlížení

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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