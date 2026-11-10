Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Waze a Garmin zvyšují bezpečnost cyklistů: Uvidíte je dříve, než se objeví v dohledu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes můžeme používat mnoho aplikací pro navigování, přičemž mnohé z nich se snaží nabízet co nejaktuálnější informace o trase. Řidiči asi nejvíce oceňují i upozornění...
Waze a Garmin zvyšují bezpečnost cyklistů: Uvidíte je dříve, než se objeví v dohledu

Waze a Garmin zvyšují bezpečnost cyklistů: Uvidíte je dříve, než se objeví v dohledu

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:58

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nová éra AI v Androidu: Google otevírá Gemini možnostem ovládání aplikací
Nová éra AI v Androidu: Google otevírá Gemini možnostem ovládání aplikací
Novinky v Google Fotkách: snadnější správa RAW souborů a více klidu při prohlížení
Novinky v Google Fotkách: snadnější správa RAW souborů a více klidu při prohlížení

Google Fotky asi patří mezi jednu z nejdůležitějších uživatelských služeb na Androidu. Díky tomu se...

Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce
Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

Provozování AI služeb není levnou záležitostí, byť to nyní v některých případech vypadá, že je vše zadarmo....

Nové záplaty pro iOS a další systémy Applu řeší vážné bezpečnostní trhliny
Nové záplaty pro iOS a další systémy Applu řeší vážné bezpečnostní trhliny

Apple se stará o své systémy, i z pohledu bezpečnostních aktualizací. Ty jsou většinou drobné a mnohdy...

Redmi Turbo 6 Max bude lákat na gigantické prvky
Redmi Turbo 6 Max bude lákat na gigantické prvky

Hned na začátku příštího roku si o pozornost řekne značka Redmi, která oficiálně představí v pořadí šestou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.