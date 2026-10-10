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Antonelli starší specifikaci nedostane: Trvalo by to dva dny

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Včerejšek potvrdil to, co naznačila minulý týden Malajsie. Nové vylepšení Mercedesu nefunguje optimálně a monopost nezrychlil, ale naopak zpomalil. Andrea Kimi Antonelli neměl šanci ve sprintové kvalifikaci ohrozit Verstappena ani Russella.
Antonelli starší specifikaci nedostane: Trvalo by to dva dny

Antonelli starší specifikaci nedostane: Trvalo by to dva dny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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