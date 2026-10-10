Kdo mrkev po sklizni uloží bez jediného kroku navíc, za měsíc ji vyhodí. Písek smíchaný s pilinami ji udrží křupavou až do jara

Kdo mrkev po sklizni uloží bez jediného kroku navíc, za měsíc ji vyhodí. Písek smíchaný s pilinami ji udrží křupavou až do jaraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mrkev v pytliZdroj: Piqsels
Článek byl publikován 10.10.2026 10:00
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