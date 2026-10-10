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Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat

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Mercedes přijel do Singapuru s neobvyklým experimentem. George Russell dostal zpět starší aerodynamickou specifikaci, zatímco Kimi Antonelli pokračuje s novějším balíkem ze Sepangu. První den přinesl pro vývojáře nepříjemné srovnání: Russell byl nejrychlejší v jediném tréninku a ve sprintové kvalifikaci skončil druhý, Antonelli byl v obou případech sedmý.
Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat

Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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