Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat

Mercedes nepřivezl do Singapuru dvě identická auta. George Russell se vrátil ke starší aerodynamické specifikaci, se kterou tým závodil před upgradem nasazeným v Malajsii, zatímco Kimi Antonelli pokračuje s novější verzí doplněnou o přední křídlo, které v Sepangu ještě chybělo. Tým tím získal vzácnou možnost porovnat dvě různé vývojové cesty přímo během závodního víkendu.
Po prvním dni ale toto srovnání nevypadá tak, jak by si konstruktéři přáli. Russell vyhrál jediný volný trénink, Antonelli skončil sedmý. Ve sprintové kvalifikaci pak Max Verstappen získal pole position, Russell za ním zaostal pouze o 0,120 sekundy a znovu obsadil druhé místo, zatímco Antonelli skončil opět sedmý a tentokrát ztratil na týmového kolegu více než půl sekundy.
Novější automaticky neznamená rychlejší
Bylo by příliš jednoduché z jednoho pátku vyvodit, že Mercedes během sezony vyvinul horší auto. Russell a Antonelli mají odlišný styl jízdy, jednotlivá kola může ovlivnit provoz, práce s pneumatikami i drobné rozdíly v nastavení. Novější balík navíc v Singapuru poprvé dostal přední křídlo, se kterým byl původně zamýšlen.
To ale nemění jednu důležitou věc: Mercedes zatím neumí na trati ukázat, že jeho novější aerodynamická cesta skutečně přináší jednoznačnou výhodu. A právě to je u týmu, který bojuje o titul, mnohem nepříjemnější než jeden nepovedený kvalifikační výsledek.
Aktualizace monopostu nevzniká proto, aby byla pouze jiná. Má přinést více přítlaku, lepší stabilitu nebo širší provozní okno a výsledkem má být rychlejší auto. Pokud jezdec dostane nové díly, ale vůz začne být citlivější na nastavení a rozdíl na stopkách se neobjeví, technický pokrok se velmi rychle mění v otázku důvěry.
Russell sám otevřel možnost návratu ke starší specifikaci ještě před malajsijskou poruchou. S touto verzí auta vyhrál v Baku a nyní s ní v Singapuru okamžitě zajel nejrychlejší trénink i druhé místo ve sprintové kvalifikaci. Nejde tedy o jednorázový pocit, který by vznikl po jednom špatném víkendu.
Sprintový formát Mercedesu komplikuje odpověď
Singapur je sprintový víkend, takže tým měl před první kvalifikací pouze jedinou hodinovou tréninkovou session. To výrazně omezuje možnosti experimentovat a zároveň znamená, že Antonelli nemůže po několika slabších kolech jednoduše celý vůz přestavět podle Russellovy konfigurace.
Pro Mercedes je to ale zároveň téměř ideální laboratorní test. Dvě auta jezdí na stejné trati, ve stejných podmínkách a během stejného víkendu se dvěma odlišnými aerodynamickými směry. Samotné časy samozřejmě nevysvětlí všechno, ale při delším vzorku začnou být rozdíly velmi cenným technickým vodítkem.
Russellův trest za překročení limitu komponentů pohonné jednotky navíc celou situaci paradoxně usnadnil. Jeho nedělní start bude stejně výrazně kompromitovaný, takže Mercedes má menší důvod chránit konzervativní řešení a větší prostor zjistit, co vlastně funguje.
Po pátku už otázka nezní, zda experiment něco ukáže. Ukázal dost na to, aby vznikla další. Mercedes teď potřebuje pochopit, proč jeho starší auto v rukou Russella zatím vypadá rychleji než verze, do které tým vložil další měsíce vývoje.
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Zdroje: Formula 1 – Why splitting car specifications is a 'no-brainer' for Mercedes at the Singapore Grand Prix [1], Reuters – Mercedes' Russell fastest in only practice session in Singapore [2], Reuters – Verstappen pips Russell to sprint pole at Singapore Grand Prix [3].