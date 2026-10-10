V úterý slavil 102. titul, v pátek přišel šok. Djoković po osmi výhrách poprvé nestačil na Hurkacze

Hurkacz ukončil sérii, která trvala osm zápasů
Hubert Hurkacz měl před pátečním utkáním s Novakem Djokovićem bilanci, na kterou se žádný tenista netěší. Osm vzájemných zápasů, osm porážek. Srbský rekordman na něj dokázal najít recept na trávě, antuce i tvrdém povrchu a také v jejich posledním střetnutí v Ženevě v roce 2025 zvítězil.
V Šanghaji však bylo všechno jinak. Devětadvacetiletý Polák od začátku výborně podával, udržoval vysoké tempo a nedovoloval Djokovićovi, aby postupně získával kontrolu nad výměnami.
Hurkacz zaznamenal třináct es a 28 vítězných úderů. Na první podání získal 82 procent bodů a za celé utkání neztratil ani jediný servis. Djoković se dostal ke dvěma brejkbolům, ale ani jeden nevyužil.
Výsledkem byla porážka 4:6, 3:6, která znamenala překvapivě rychlý konec čtyřnásobného šanghajského šampiona. Hurkacz naproti tomu prodloužil svou vítěznou sérii na tomto turnaji na osm utkání. Naposledy zde hrál v roce 2023, kdy celý podnik vyhrál.
Ještě před třemi dny vypadal Djoković úplně jinak
Načasování porážky je možná ještě překvapivější než samotný výsledek.
Djoković totiž v úterý získal titul na China Open v Pekingu, kde ve finále proti Alexi de Minaurovi těžil také z Australanova odstoupení kvůli zranění. Sedmým triumfem na tomto turnaji rozšířil svou sbírku na 102 titulů ATP.
Přesun do Šanghaje ale znamenal změnu podmínek a Srb se na rychlejším povrchu nedokázal dostat do stejného rytmu.
Po zápase přiznal, že byl unavenější než v Pekingu a necítil se dostatečně svěží. Zároveň vysvětloval, že mu rychlost šanghajského kurtu komplikovala přizpůsobení úderů. Proti Hurkaczovu servisu pak každý ztracený gem znamenal obrovský problém.
Právě servis rozhodl o charakteru celého utkání. Polák nemusel neustále riskovat na returnu, protože si dokázal bezpečně držet vlastní podání. Naopak Djoković musel pod větším tlakem hledat způsob, jak prolomit soupeřovu největší zbraň.
To se mu ani jednou nepodařilo.
Djokovićova sezona přináší stále větší výkyvy
Devětatřicetiletý Srb letos ukazuje, že stále dokáže vyhrávat velké zápasy a turnaje. Jenže vedle úspěchů přibývají také překvapivá zaváhání.
Na US Open skončil hned v prvním kole, což byl jeho nejčasnější konec na grandslamu od Australian Open 2006. Nyní přišlo další rychlé vyřazení, tentokrát jen tři dny po turnajovém triumfu.
Bylo by přehnané z jediného zápasu vyvozovat, že Djoković už nedokáže konkurovat nejlepším. Páteční utkání ale znovu ukázalo, jak náročné je pro něj udržet vysokou výkonnost při rychlém střídání turnajů a podmínek.
Sám naznačil, že jeho dalším plánovaným startem je až listopadové Masters v Paříži. V průběžném hodnocení boje o účast na Turnaji mistrů mu přitom patří devátá příčka, takže závěr sezony bude důležitý i z hlediska případného postupu do Turína.
Pro Hurkacze je naopak páteční vítězství výrazným povzbuzením. Po osmi neúspěšných pokusech konečně porazil soupeře, který pro něj dlouho představoval nepřekonatelnou překážku, a navíc to dokázal na turnaji, kde už jednou získal titul.
Djoković tak během jediného týdne připomněl dvě stránky své současné kariéry. Stále umí vyhrávat trofeje, ale ani jeho obrovské zkušenosti už nejsou zárukou, že po úspěšném turnaji automaticky zvládne také ten následující.
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