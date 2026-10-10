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Prase domácí: bahenní génius, kterého člověk degradoval na urážku a přitom mu inteligencí šlape na paty

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Prase má opravdu mizerné PR. Když je někdo špinavý, je prase. Když hodně jí, je prase. Když udělá nepořádek, zase prase. Člověk si z něj udělal univerzální urážku a přitom ignoruje drobný detail: skutečné prase je čistotnější, sociálně složitější a mentálně schopnější, než naznačuje většina těchto metafor.
Prase domácí: bahenní génius, kterého člověk degradoval na urážku a přitom mu inteligencí šlape na paty

Prase domácí: bahenní génius, kterého člověk degradoval na urážku a přitom mu inteligencí šlape na paty

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

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