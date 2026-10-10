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Osadníci Marsu budou jíst sušenky z plastových lahví. Vědci přišli s převratnou recepturou

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Americký výzkumný tým vyvinul technologii, která dokáže z plastových lahví vyrobit proteinové sušenky. Metoda využívá geneticky upravené kvasinky a mohla by zachránit budoucí mise na Rudou planetu.
Osadníci Marsu budou jíst sušenky z plastových lahví. Vědci přišli s převratnou recepturou

Osadníci Marsu budou jíst sušenky z plastových lahví. Vědci přišli s převratnou recepturou

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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