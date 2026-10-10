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Policisté se zabývají podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně

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Dennívýzva
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Policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují. Novinářům to dnes potvrdila krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Policisté se zabývají podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně

Policisté se zabývají podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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