Z UFC odcházel s rekordní sérií bez výhry. Teď míří do BKFC a chce pás

Giant Center v Hershey v Pensylvánii, 4. prosince 2026 od 19:00 místního času. Do ringu má vstoupit 40letý Američan Sam Alvey, přezdívaný Smile’n, muž, který v UFC devětkrát po sobě nevyhrál. Soupeře zatím nemá. Zato má podepsanou vícezápasovou smlouvu a veřejně vyhlášený termín, do kdy chce mít kolem pasu titul. Redakce MMAmagu si k tomu otevřela jeho kompletní zápasovou historii, oficiální kartu turnaje i pravidla zápasů bez rukavic a spočítala, kolik času mu na vlastní slib zbývá.
Smile’n Sam přichází a rovnou mluví o pásu
Podpis zveřejnila organizace v
oznámení z 5. října 2026. BKFC, tedy Bare Knuckle Fighting Championship, je americká organizace, ve které se boxuje bez rukavic, jen s bandáží na zápěstí a na dlani. Alvey v témže textu neztrácel čas skromností.
„S BKFC jsem podepsal, protože budu světovým šampionem Ironweight. Do dubna 2027 budu stát se zdviženou rukou a pásem BKFC kolem pasu,“ uvedl v oznámení. Slib tím dostal kalendář, nejen rétoriku. K bojům bez rukavic ho přitom podle vlastních slov přivedl jeden večer: „První turnaj BKFC, který jsem sledoval, měl v hlavním zápase Paige VanZant. Okamžitě mě to chytlo,“ popsal.
Šéf organizace David Feldman mluvil opatrněji. Těší se prý na spolupráci s Alveym
„při růstu naší divize Ironweight“. Ta divize existuje: v žebříčku BKFC ke 10. říjnu 2026 drží pás Lorenzo Hunt a místa vyzyvatelů jsou neobsazená. Váhové rozpětí 205 až 225 liber (93 až 102 kg) uvádí FightBook MMA s odkazem na oznámení o spuštění divize.
Jenže poslední věc, kterou si fanoušci z jeho angažmá v UFC pamatují, je série, která se k 10. říjnu 2026 drží v tabulkách organizace jako rekord, o který nikdo nestojí.
Osm porážek, jedna remíza a rekord, o který nikdo nestojí
Redakce MMAmagu prošla jeho zápasovou historii v databázi
Sherdog a sérii si přepočítala sama: od 1. června 2018 do 6. srpna 2022 osm porážek, jedna remíza, ani jedna výhra.
Začalo to dobře. Giana Villanteho porazil nejtěsnějším rozhodnutím sudích,
Cageside Press uvádí lístky 29-28, 28-29, 29-28. Pak přišel Antonio Rogerio Nogueira a technické KO ve druhém kole, Jimmy Crute a stopka v prvním, Klidson Abreu na body. Ryan Spann ho přetlačil těsně na body, s Da Woonem Jungem v říjnu 2020 remizoval.
Dál už jen škrcení a údery: Julian Marquez, Wellington Turman, Brendan Allen. Tečku udělal Michal Oleksiejczuk, který ho zastavil v 1:56 prvního kola. Server
MMA Fighting tehdy napsal, že devítizápasová série bez výhry je nejdelší v historii UFC a že Alvey rekord převzal od B. J. Penna. Šlo o poslední zápas jeho smlouvy a novou už nedostal.
Jenže od srpna 2022 Alvey nezmizel ze scény, naopak si v jiné kleci pořídil bilanci, která s tou z UFC nemá nic společného.
Čtyři roky, o kterých se v UFC bublině moc nemluvilo
Redakce MMAmagu postavila vedle sebe dva oficiální záznamy: devět zápasů bez výhry na Sherdogu a pětkrát zvednutou ruku v
profilu Karate Combat, organizace s vlastními divizemi a tituly. Jenže čisté skóre pět nula je zrádné.
Oficiální profil uvádí rekord 5-0-0 a titul šampiona těžké váhy, který Alvey získal jako první v historii divize. V téže historii zápasů ale zároveň stojí no contest s Antoniem Arroyem z 23. března 2024.
Combat Registry mu u turnaje v červenci 2026 připisuje 5-1-0 a MMA Mania před ním psala o bilanci 4-1-1 a o prohře s Robelisem Despaignem, při které o pás přišel.
Jisté je jádro věci. 24. července 2026 Alvey jednomyslným rozhodnutím porazil Uriaha Halla, bývalého bojovníka UFC, kterému bylo v den zápasu 41 let. Do bojů bez rukavic tedy nejde po čtyřech letech u televize, ale po výhře nad známým jménem. Co ho v Pensylvánii čeká, ovšem s karate ani s MMA nemá společného skoro nic.
Hershey má datum, karta zatím zeje prázdnotou
Oficiální stránka turnaje uvádí u hlavní karty 4. prosince 2026 v 19:00 a větu, že zápasy budou teprve oznámeny. V hlavičce téže stránky přitom svítí 5. prosinec; rozhodný je údaj z karty, pro českého diváka jde o noc na 5. prosince. Soupeř ke 10. říjnu 2026 oznámený není a nic nenasvědčuje tomu, že by debut byl titulový.
Redakce MMAmagu si k tomu otevřela
pravidla BKFC a termín, který si Alvey sám stanovil, převedla na dny. Pravidla jsou krátká a nemilosrdná: jen údery pěstí, žádné kopy, lokty, kolena ani boj na zemi, 5 kol po 2 minutách. Tejpovat se smí zápěstí, palec a střed ruky, k hrbolkům kloubů ale obvaz nesmí blíž než 1 palec, tedy zhruba 2,5 centimetru. Každé kolo navíc startuje z čar uprostřed ringu, odtud název Toe The Line.
Milník Datum Odstup Poslední výhra v UFC (Villante) 1. 6. 2018 — Poslední zápas v UFC (Oleksiejczuk) 6. 8. 2022 4 roky a 2 měsíce Podpis smlouvy s BKFC 5. 10. 2026 8 let a 4 měsíce od poslední MMA výhry Debut v Hershey 4. 12. 2026 60 dní od podpisu Konec Alveyho vlastního termínu 30. 4. 2027 147 dní od debutu
Horní hranici termínu bere tento přepočet jako 30. duben 2027, tedy pro Alveyho nejštědřeji, jak to jeho termín dovoluje. Jestli je ten termín odvaha, nebo jen dobře načasovaná věta do tiskové zprávy, napoví rozdíl mezi tím, co o Alveym řekla organizace, a tím, co o sobě řekl on sám.
Co všechno musí stihnout, než mu vyprší vlastní termín
Feldman mluví o růstu divize. Alvey mluví o pásu do dubna. Obě věty stojí v témže oznámení a nekryjí se: jedna je plán organizace, druhá osobní slib bojovníka. Cestu k titulové příležitosti BKFC nezveřejnila ani v oznámení, ani na kartě turnaje, ani v žebříčku.
Do 147 dní se musí vejít debut, výsledek, nový matchmaking a titulový duel v divizi, kterou organizace teprve staví. Takové tempo není v zápasech bez rukavic nemožné, ale vyžaduje, aby ho chtěla i druhá strana. A to je rozhodnutí, které Alvey neudělá. Zároveň přichází o kopy i o boj na zemi, tedy o půlku nástrojů, se kterými strávil kariéru v kleci.
Zjištění je prosté: nasadil si termín, který sám neovládá. Těch 147 dní stačí na to, aby se z úsměvu stal pás. Stejně tak na to, aby zůstala jen věta v tiskové zprávě.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka