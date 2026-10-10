Jakub Kohák požádal partnerku o ruku už před pěti lety. Svatbu stále nemají a vinu přisuzuje jí

Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora, FOTO: NextFoto.cz Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora, FOTO: NextFoto.cz Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora, FOTO: NextFoto.cz Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora, FOTO: NextFoto.cz Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora, FOTO: NextFoto.cz Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora, FOTO: NextFoto.cz
Jakub Kohák dnes slaví čtyřiapadesáté narozeniny. S partnerkou Barborou tvoří pár už více než dvacet let a společně vychovávají dva syny. Přestože proběhly zásnuby, svatbu podle svých slov v dohledné době neplánují. Režisér a herec aktuálně dělí čas mezi pracovní povinnosti a stavbu nového domu nedaleko České Lípy. Promlčené zásnuby po dvaceti letech
Jakub Kohák požádal svou partnerku Barboru o ruku už během pandemie. K oltáři se dvojice ale dosud nevydala. O odkládání svatby oslavenec občas vtipkuje a s nadsázkou svaluje vinu na svou snoubenku.
„Já ji o ruku požádal, uběhlo pět let a nic, už je to promlčený. A je to její chyba, ona se o to měla postarat, je to její manželství, ne moje. Stejně pak bude chtít půlku majetku, proto se to dělá,“ řekl letos na jaře v rozhovoru pro web Proženy.cz. Dokument potvrzující sňatek podle svých slov nepotřebuje. Společné děti považuje za podstatnější závazek. Největší kritička do společnosti nechodí
Barbora se pozornosti médií záměrně vyhýbá a na veřejnosti se ukazuje výjimečně. Společně se objevili loni na jaře při předávání cen Český lev. Režisér tvrdí, že jeho partnerka mediální svět nevyhledává a nepatří ani mezi fanoušky jeho práce. Všechny scénáře a texty jí přitom dává číst jako první.
„Ona je mým největším kritikem a jí se třeba nelíbí nikdy nic v životě, co jsem já udělal. Nikdy se jí nic nelíbilo, ale přísahám, nic,“ uvedl v Show Jana Krause.
Partneři vychovávají staršího syna Jana a mladšího Wolfganga. Pro chlapce Jakub Kohák v nadsázce občas používá jména Zlatan a Amadeus. Šestnáctiletý Jan hraje florbal a mladší syn hraje fotbal. V domácnosti podle herce vládne uvolněná atmosféra.
„Doma je to ohňostroj humoru. Zdi se otřásají, jak se smějí rodina i sousedi,“ popsal Kohák. Při fotbalových zápasech svých dětí se ale drží zpátky. Do hry nezasahuje a synům neradí, protože tuto roli přenechává trenérům.
Stavba domu a návrat na jeviště
Rodina aktuálně žije v Praze. V budoucnu ale plánuje trávit více času mimo hlavní město. Loni Kohák potvrdil, že buduje nové bydlení pod hradem Bezděz.
„Sám se divím, že jsem se do toho pustil. Původně to vypadalo, že to bude jen rekonstrukce, a nakonec je z toho stavba,“ konstatoval s tím, že na samotné stavbě figuruje především v okamžicích placení faktur. Dojíždění z nového bydliště do Prahy nevnímá jako překážku.
Své pracovní aktivity nyní navíc rozšířil. Tento měsíc se připojil k halovému turné muzikálu Děti ráje. Na pódiu se střídá s Martinem Dejdarem. K účasti ho přesvědčil
, se kterým ho spojuje dlouholeté přátelství a zážitky z nočního života. Sagvan Tofi Sběratel retro věcí a reklamní tvůrce
Vedle herectví a režie patří mezi jeho další aktivity literatura. Loni vydal knihu Ženění a na příští rok chystá vydání dalších titulů. Své nápady nosí dlouho v hlavě a do psaní se podle svých slov nutí jen těžko. Partnerka a děti navíc jeho literární činnost příliš nesledují.
„Těm je to úplně jedno. Nezajímá je to, připomínky k tomu nemají, na křty nechodí,“ zhodnotil s úsměvem. Rodina příliš nesympatizuje ani s jeho velkou sběratelskou vášní.
Doma uchovává staré kazety, páskové magnetofony a videopřehrávače. Ve sbírce má schovanou i starou hokejovou helmu značky Cooper. Sběratelských předmětů se odmítá vzdát a plánuje si je nechat natrvalo. Mezi jeho zásadní profesní úspěchy patří také reklamní tvorba, během které natočil desítky úspěšných spotů. Naopak legendární vánoční reklamu s prasátkem v minulosti z osobních etických důvodů natáčet odmítl.
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