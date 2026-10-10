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Jakub Kohák požádal partnerku o ruku už před pěti lety. Svatbu stále nemají a vinu přisuzuje jí

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Režisér a herec Jakub Kohák dnes slaví 54. narozeniny. S dlouholetou partnerkou Barborou vychovává dva syny a aktuálně společně řeší stavbu nového domu.
Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora

Jakub Kohák a jeho partnerka Barbora

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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