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Uvnitř pohádkového filipínského ostrova teče řeka přímo do moře. Příliv zasahuje i do jejího podzemí

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Na Palawanu lze vplout do hory a pokračovat po řece pod vápencovým stropem. Tma však neznamená, že se člověk ocitl mimo dosah okolního světa. Hladina reaguje na moře vzdálené od hlubších chodeb několik kilometrů a pod sladkou vodou se místy drží slanější vrstva. Co všechno propojuje tento neobvyklý podzemní tok?
Uvnitř pohádkového filipínského ostrova teče řeka přímo do moře. Příliv zasahuje i do jejího podzemí

Uvnitř pohádkového filipínského ostrova teče řeka přímo do moře. Příliv zasahuje i do jejího podzemí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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