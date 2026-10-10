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Odhalte skrytou sílu vitamínu E. Jeho nedostatek většina lidí podceňuje a to je vážná chyba

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Vitamin E je vitamin rozpustný v tucích. Jeho hlavní rolí je působit jako antioxidant, zachycující volné elektrony – tzv. „volné radikály“, které mohou poškodit buňky. Rovněž zvyšuje imunitní funkci a zabraňuje tvorbě sraženin v srdečních tepnách.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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