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Syn jim zemřel šest dní po narození, dnes jsou šťastná čtyřčlenná rodina. Pastrňákovi se daří jak v rodinném životě, tak i v pracovním

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Dennívýzva
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Rebecca Rohlsson zveřejnila na Instagramu snímky s oběma dcerami a Davidem Pastrňákem. Je to nejotevřenější pohled do rodiny, která pět let chránila své soukromí.
Syn jim zemřel šest dní po narození, dnes jsou šťastná čtyřčlenná rodina. Pastrňákovi se daří jak v rodinném životě, tak i v pracovním

Syn jim zemřel šest dní po narození, dnes jsou šťastná čtyřčlenná rodina. Pastrňákovi se daří jak v rodinném životě, tak i v pracovním

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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