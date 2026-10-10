Sprint VC Singapuru: Verstappen zvítězil, Russell havaroval a katastrofa McLarenu

Živý přenos
Start sprintu je odložen kvůli dešti.
Gazebos on the grid means only one thing
It’s raining hard out there ☔️
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/dw49JQt352
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Medical byl na trati a testoval podmínky. Problém byla zatáčka číslo 2 a 3, kde byla stojatá voda.
The Medical Car showing just how much water there is on track at the moment
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/Crbs8jyfsS
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
The track is soaking in some parts
In others, it’s dry
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/tveHxPiO5K
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Maršálové se snažili stojatou vodu odklidit. Paradoxem bylo, že některé části tratě byly kompletně suché.
Jezdci mezitím pospávali v monopostech.
Quick snooze for Liam https://t.co/X2zuW7AkIn
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Antonelli se dokonce nechal nachystat od Russella přes týmovou vysílačku s novým inženýrem.
Meanwhile, over at Mercedes
Kimi’s got a new engineer… called Giorgio!
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/MePKOmkCLU
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
15 minut po původním času startu stále nevíme, kdy se sprint pojede.
Max is keeping a close eye on the conditions
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/pzKUy1u1Si
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Aktualita, 11:30 bude zahřívací kolo. Kola proběhnou za safety carem.
RACE CONTROL: FORMATION LAP WILL START AT 17:30 LOCAL TIME
That’s around 10 minutes away
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/16cBzPObps
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Prozatím se očekávají 2 kola za safety carem.
Lights out soon!
As things stand, there will be two formation laps behind the Safety Car
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/FKG78mnyo1
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Jezdci obuli intermediálky. Piloti oznamovali, že viditelnost byla špatná.
Inters on
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/C1MyglWKXa
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Ředitelství závodu po prvním kole za safety carem potvrdilo, že bude pevný start.
V Singapuru bylo 29 °C a teplota tratě se před startem sprintu pohybovala okolo 41 °C.
It’s so wet in some places and practically dry in other parts of the track
We’ll be getting a standing start
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/HP9v82O6sQ
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Start sprintu
Start si pohlídal George Russell, který překonal hned Maxe Verstappena. I Lewis Hamilton měl skvělý start, protože se posunul o tři místa na třetí pozici.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
LIGHTS OUT IN #F1SPRINT!
Russell gets a great launch and snatches the lead into Turn 1
#F1 #SingaporeGP https://t.co/seMHWRcA7C
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
George Russell udělal chybu v poslední zatáčce! Brit udělal chybu z prvního místa a havaroval na startovní rovince! Žluté vlajky a následně aktivován safety car! Z opakovaných záběrů se ukázalo, že zadním kolem na výjezdu najel na bílou čáru a následně dostal smyk.
Here’s the moment George hit the barriers
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/R8jview30F
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
2. kolo
Pro Lance Strolla taktéž sprint skončil, který kolidoval v prvním kole s Mexičanem ve službách Cadillacu. V boxech byl Sergio Pérez. Na konci kola všichni jezdci projeli boxovou uličkou, aby maršálové měli čas na odklizení monopostu Mercedesu.
Russell went spinning off the Turn 19 kerbs and into the barriers
We have a Safety Car on track
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 2/20 https://t.co/fMzNW8YPsI
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
3. kolo
Další odstupující byl Isack Hadjar, který odstavil svůj monopost tak, že byl již za bariérou.
More retirees from the early stages of #F1Sprint
Stroll and Perez made contact on the opening lap and now Hadjar is out of the race
#F1 #SingaporeGP https://t.co/Wl59qLCcmZ
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
4. kolo
I Franco Colapinto odstoupil ze sprintu. Měli jsme tak 5 odstoupivších. Argentinec totiž stál na trati.
Now Colapinto has ground to a halt
❌ DRIVERS OUT ❌
Russell
Stroll
Perez
Hadjar
Colapinto
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 5/20 https://t.co/o9rxbZpjqV
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
5. kolo
Oscar Piastri oznamoval, že trať vysychala. Prozatím byla nejhorší třetí zatáčka, která byla stále mokrá.
6. kolo
Na konci kola zajel do boxů safety car a sprint byl opět restartován.
Here’s the running order
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/wHuaMF58kC
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
7. kolo
Max Verstappen si zkušeně pohlídal restart. Oscar Piastri se nenápadně koukal na možnost, jak předjet Charlese Leclerca, ale Monačan si prozatím udržel třetí pozici.
And we go racing again!
Verstappen scampers off ahead of Hamilton and Leclerc
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 7/20 https://t.co/u6IxgGnfkq
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Na chvíli vlály žluté vlajky.
8. kolo
Otázka byla, jestli intermediálky vydrží do konce sprintu. Max Verstappen měl náskok přes 1,2 sekundy na jezdce Ferrari.
9. kolo
Piloti vyhledávali části tratě, které byly stále mokré, aby zchladili pneumatiky.
10. kolo
Trať vysychala a týmy přemýšlely, jestli nezkusit suchou sadu pneumatik.
Hamilton is keeping Verstappen in range
The gap between the top two is hovering around one second
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 10/20 https://t.co/CYSBftKqti
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
11. kolo
Lando Norris byl nalepený na zadním křídle svého kolegy Oscara Piastriho.
14. kolo
Prozatím nejmenší rozdíl z top 6 byl mezi piloty McLarenu.
The two McLarens are fighting for P4 ⚔️
Piastri with the advantage currently
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 13/20 https://t.co/mWHS2yZAgh
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
15. kolo
Ze sprintu odstoupil Alex Albon kvůli poškození monopostu.
Verstappen now has a five-second cushion up front as Albon becomes the eighth driver to retire ❌
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 16/20 https://t.co/vLm7vqPSSr
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
16. kolo
Max Verstappen si vybudoval náskok přes 5 sekund na druhého Lewise Hamiltona.
17. kolo
Charles Leclerc ohlásil, že jeho přední pneumatiky jsou zničené.
18. kolo
Piloti McLarenu se dotáhli na trápícího se Charlese Leclerca.
The battle for third! ⚔️
Leclerc, Piastri, Norris and Antonelli all in the frame
#F1Sprint #SingaporeGP | LAP 19/20 https://t.co/5C19BtVocl
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
20. kolo
Lando Norris zaútočil na Oscara Piastriho do 5. zatáčky a došlo k týmové kolizi! Katastrofa pro McLarenu. Pro Australana sprint skončil. Úplně zbytečná chyba jezdců McLarenu. Žluté vlajky.
Norris and Piastri collide
Here’s the moment
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Cíl
Poslední sprint letošní sezóny vyhrál Max Verstappen. Třetí Charles Leclerc těsně uhájil pozici před Andreou Kimim Antonellim, který za ním byl v cíli o pouhých 0,3 sekundy.