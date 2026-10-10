Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy

Zadlužení se postupně přesouvá od velkých měst k menším obcím, nejrychleji pak roste na Vysočině a ve středních Čechách.
Na konci roku 2025 dlužily české obce celkem 70,7 miliardy korun. V roce 2010 to bylo téměř 83 miliard. Za patnáct let tak jejich dluh klesl o 12 miliard korun, tedy téměř o 15 %. Ještě výraznější je pokles oproti roku 2013, kdy zadlužení obcí dosáhlo vrcholu 91,9 miliardy korun. Od té doby se snížilo o 23 %.
Obce dnes dluží především bankám. Úvěry tvoří 61,7 miliardy korun, tedy 87 % celkového dluhu. Komunální dluhopisy, které v roce 2010 představovaly 15,8 miliardy korun, už obce od roku 2023 nemají.
Za poklesem celkového zadlužení stojí především velká města. Nejvýrazněji se oddlužila Praha, jejíž dluh včetně městských částí klesl od roku 2010 o 67 %, z 27,3 na 8,9 miliardy korun. Výrazně méně dnes dluží také Brno, Ostrava a Plzeň.
Polovina obcí nemá žádný dluh
Z celkem 6 254 českých obcí jich 3 169, tedy 51 %, nemá žádný dluh. Zadlužení přitom výrazně souvisí s velikostí obce. Zatímco mezi nejmenšími obcemi do 100 obyvatel dluží přibližně každá sedmá, mezi městy nad 10 tisíc obyvatel je zadlužených devět z deseti.
Proti celkovému dluhu 70,7 miliardy korun však stojí 407,7 miliardy korun, které měly obce na konci loňského roku na bankovních účtech, termínovaných vkladech a v pokladnách. Téměř 170 miliard korun z této částky drží samotný pražský magistrát. I bez Prahy mají obce k dispozici 214 miliard, tedy 3,5násobek svého dluhu.
Neznamená to ale, že mají dostatek peněz všechny obce. U 905 z nich převyšuje dluh peníze uložené na účtech. Výrazným příkladem jsou některé malé obce, u nichž může zadlužení několikanásobně převyšovat jejich roční příjmy.
Zadlužení roste hlavně u menších obcí
Zatímco velká města svůj podíl na celkovém dluhu výrazně snížila, obce do 5 000 obyvatel zvýšily své zadlužení z 15,1 na 28,7 miliardy korun. Jejich podíl na celkovém dluhu tak vzrostl z 18 na 41 %.
Nejrychleji se zadlužení zvýšilo na Vysočině, kde vzrostlo od roku 2010 o 111 % na 3,9 miliardy korun. Ve Středočeském kraji se zvýšilo o 71 % na 10,6 miliardy korun, což je nejvíce ze všech krajů. Naopak výrazně kleslo v Praze nebo Libereckém kraji.
Po dvou letech dluh znovu vzrostl
Rok 2025 přinesl po dvou letech poklesu obrat. Dluh obcí meziročně vzrostl z 64,5 na 70,7 miliardy korun, tedy o 9,7 %. Více než polovina přírůstku připadla na obce do 5 000 obyvatel.
Podle poradenské skupiny Moore Czech Republic však samotný růst zadlužení nemusí být problém. „Obce si půjčují na konkrétní projekty, typicky na vodovody, kanalizace, školky nebo byty, a úvěrem často překlenují dobu, než dorazí dotace. Dluh přitom zůstává hluboko pod úrovní let 2010 až 2015 a je mnohonásobně krytý penězi na účtech. Že rostou právě střední Čechy a Vysočina, dává smysl. Do zázemí Prahy se stěhují lidé a obce tam musí dohánět infrastrukturu. Na Vysočině obce startovaly z velmi nízkého dluhu a teprve teď investují ve větším. Úvěr na stavbu, která bude sloužit padesát let, je zdravé zadlužení. Problém by nastal, kdyby si obce půjčovaly na běžný provoz. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti a dohled ministerstva ale takové obce rychle odhalí,“ vysvětluje Radovan Hauk.
Kdo dluží nejvíc?
Skutečné extrémy se skrývají mezi nejmenšími obcemi. Nejzadluženější obcí v Česku jsou Turovice na Olomoucku, které mají při 246 obyvatelích dluh 64,5 milionu korun. Ten odpovídá více než jedenáctinásobku jejich ročních příjmů. Ještě vyšší dluh na obyvatele mají Prameny v Karlovarském kraji, kde připadá na každého ze 103 obyvatel 287 tisíc korun. Celkem má v Česku dluh vyšší než roční příjmy 247 obcí, z nichž 212 má méně než tisíc obyvatel.
„Extrémní případy jsou vždy příběhem jedné obce a jednoho rozhodnutí, obvykle nepovedeného projektu nebo starého závazku. U obce s pár stovkami obyvatel stačí jeden takový krok a splácí ho celá generace. Na šest tisíc obcí je to ale zanedbatelný počet a systém funguje. Obec, která překročí limit, je pod dohledem ministerstva a musí dluh snižovat. Pro drtivou většinu obcí dnes není otázkou, jak dluh splatit, ale jak rozumně utratit peníze, které jim leží na účtech,“ uzavírá Hauk.