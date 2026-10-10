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Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy

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Dennívýzva
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České obce za posledních patnáct let snížily svůj celkový dluh téměř o 15 %. Zároveň mají na bankovních účtech a termínovaných vkladech takřka 408 miliard korun, tedy 5,8krát více, než kolik dluží. Polovina obcí je navíc zcela bez dluhu.
Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy

Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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