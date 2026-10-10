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Zastrašování protistran i zneužití seniorky, policie řeší případy v souvislosti s volbami

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Nepříjemné telefonáty protikandidátům i zneužití důvěry 86leté seniorky. Policisté v Plzeňském kraji přijali ještě před otevřením volebních místností několik trestních oznámení. Zabývají se také podezřelou kandidátkou v Rozvadově, kde na jedné kandidátní listině figurují zaměstnanci kasina.
Zastrašování protistran i zneužití seniorky, policie řeší případy v souvislosti s volbami

Zastrašování protistran i zneužití seniorky, policie řeší případy v souvislosti s volbami

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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