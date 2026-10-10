Zastrašování protistran i zneužití seniorky, policie řeší případy v souvislosti s volbami

„V souvislosti s letošními komunálními volbami se zabýváme již několika případy, a to konkrétně v Rozvadově, kde policisté zjišťují v rámci prováděného šetření, zda došlo ke spáchání trestného činu,“ potvrdila naší redakci policejní mluvčí Pavla Burešová.
V příhraniční obci na Tachovsku žije asi 500 lidí, kteří vybírají ze čtyř kandidátek. Jednu z nich sestavilo uskupení Domov, které podle vedení obce i řady občanů tvoří výhradně zaměstnanci King's Casina. I proto tam očekávají nadprůměrnou volební účast. Vedení kasina se před časem snažilo u obce prosadit miliardový projekt logistického centra. Místostarosta novinářům řekl, že na obecním úřadě byla policie kvůli lidem, kteří se nově přihlašovali k trvalému pobytu, i kvůli kandidátce složené ze zaměstnanců kasina.
Starosta údajně vyhrožoval protistranám
Ve Stříbře naopak řeší mnohem osobnější záležitost, na kterou jako první upozornila redakce Plzeňské Drbny. Starosta města, poslanec a člen krajského zastupitelstva Martin Záhoř (ANO) měl telefonovat nejméně třem lidem z kandidátky Pro Stříbro a v jednom případě kontaktovat také příbuzného jednoho z nich. Uvedl to místostarosta Karel Lukeš (Nezávislí pro Stříbro), podle kterého starosta na tyto lidi vyvíjel nátlak, aby svou kandidaturu stáhli.
„Co vede starostu a pana poslance Záhoře, který tvrdí, že sítě nesleduje, hned volat některým kolegům či kolegyním ve stylu "ty jdeš jako s Lukešem proti mně? Je mi líto, když jsem slyšel, že někteří dostali ultimátum, že buď půjdou na jistou kandidátku, a pak zůstanou ve svých funkcích, nebo naopak,“ uvedl Lukeš.
Starosta to odmítá. Podle svých slov nepřekročil hranice politického jednání. „Člověku, kterého jsem do té doby považoval za svého známého, jsem po zveřejnění jeho kandidatury zavolal a zeptal se ho na důvody jeho rozhodnutí, protože ještě nedávno se o lídrovi dotčené kandidátky vyjadřoval kriticky. Přiznávám, že jsem cítil lidské zklamání a otevřeně jsem o něm hovořil. Je možné, že rozhovor nebyl příjemný ani pro jednu stranu. Rozhodně v něm však z mé strany nezaznělo žádné vyhrožování, vydírání ani nátlak. Nic takového jsem nepožadoval a nic takového jsem nenabízel,“ reagoval Záhoř.
Situace ale dospěla k trestnímu oznámení. „Od Okresního státního zastupitelství Tachov nám bylo postoupeno trestní oznámení, které se týká možného protiprávního jednání v souvislosti s komunálními volbami. Prověřováním všech skutečností, zda byl spáchán trestný čin, se v rámci prověřování zabývají kriminalisté,“ sdělila naší redakci policejní mluvčí.
O vyšetřování a návštěvě policie se zmiňuje také Štěpán Marek (Žijeme Stříbro). „Byl jsem předvolán na krajské ředitelství policie do Plzně, kde jsem zodpověděl otázky policistů ohledně možného vyhrožování a nátlaku na kandidáty protistrany panem Záhořem. K tomuto tématu jsme se vyjadřovat nechtěli, považuji ale za důležité a férové rozptýlit spekulace a informovat, že je jednání stávajícího pana starosty skutečně vyšetřováno policií. Aktuálně probíhají výslechy potenciálních svědků a poškozených. Snad vyšetřovatelé co nejdříve objasní, zda byla překročena hranice zákona či nikoliv,“ sdělil Marek.
Zneužití důvěry oblíbené seniorky
Také Plasy na severním Plzeňsku řeší skandál. Oblíbená seniorka Jana Čiháková, která i ve svých šestaosmdesáti letech vede unikátní Muzeum těžby borové smoly, se objevila na kandidátce uskupení Více pro seniory. Naší redakci uvedla, že za ní přišel známý s tím, že chce pořádat více akcí pro seniory. O tom, že jde o politické uskupení, se jí prý nezmínil.
„Říkal, že se zaměřuje na seniory, sama jsem seniorka, tak jsem to podpořila. A teď to čtu a zjišťuji, že jsou tam lidé, které vůbec neznám. Já tu zařizuji přednášky pro studenty, mám hájovnu, kterou jsem koupila úplně zdevastovanou, a mám hodně práce to všechno dát do pořádku. Do toho muzeum, kam za mnou jezdí lidé z celé Evropy. Já se nemůžu zabývat nějakou politikou nebo kandidovat za stranu, kde nikoho neznám,“ sdělila nám.
Na úřadě chtěla, aby ji z kandidátky vyškrtli, ale bylo už pozdě. Nechala tam dopis, který se posléze dostal do schránek obyvatel Plas i na sociální sítě. Kvůli tomuto papíru nakonec podal trestní oznámení Petr Juha, který je lídrem úplně jiné kandidátky (Plasy v pohybu).
„Rozhodl jsem se podat trestní oznámení na neznámé pachatele, kteří toto nepravdivé prohlášení distribuovali přes noc den před zahájením komunálních voleb. Domnívám se, že tímto jednáním mohlo dojít k trestnému činu maření přípravy a průběhu voleb. Mám podezření, že paní Čiháková byla zneužita určitou skupinou lidí, kteří chtějí poškodit moji dobrou pověst a tím i pověst volebního uskupení, v čele kterého stojím, a všech jeho kandidátů,“ napsal na sociální sítě. Právě on měl údajně Čihákovou přemlouvat. Jak to nakonec bylo ukáže policejní vyšetřování. Jedno je ale jasné, paní Čihákové se z celé situace velmi zdravotně přitížilo a chce se soustředit plně na své milované muzeum.
Kromě těchto případů se policisté zajímají také o další předvolební spory ve Vejprnicích a je možné, že po sečtení hlasů jim další oznámení ještě přijdou.