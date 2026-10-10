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Suché léto klíšťatům nesvědčilo. Na podzim může nákaz encefalitidou přibývat

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Klíšťata mohou být aktivní i na podzim, kdy lidé vyrážejí do lesů na houby nebo na procházky. V Jihomoravském kraji letos hygienici evidují 32 případů klíšťové encefalitidy, méně než v předchozích letech. S příchodem vlhčího počasí ale může riziko nákazy znovu vzrůst.
Suché léto klíšťatům nesvědčilo. Na podzim může nákaz encefalitidou přibývat

Suché léto klíšťatům nesvědčilo. Na podzim může nákaz encefalitidou přibývat

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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