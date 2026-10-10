V sobotu ve 20:00 se celé Česko neodlepí od televize: Nova Cinema vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob

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Sobotní večer volá po filmu, který vás přikuje k obrazovce a nepustí, dokud neproběhnou závěrečné titulky. Dnes se můžete těšit na sci-fi thriller, kde se realita rozpadá na kousky a čas plyne podle pravidel, která nikdo pořádně nechápe.
Hlavní hrdina je zloděj nejneobvyklejšího druhu. Nevloupává se do trezorů ani bankovních sejfů. Krade myšlenky přímo z lidských hlav, zatímco jeho oběti pokojně spí. Teď ale dostal úkol, který je ještě šílenější – myšlenku nemá ukrást, ale zasadit ji tak hluboko, aby si člověk myslel, že je jeho vlastní.
Problém? V tomhle labyrintu snů na něj čeká něco z jeho minulosti. Něco, co zná každý jeho tah dřív, než ho stihne udělat. A když se ve snu ztratíte příliš hluboko, možná se už nikdy neprobudíte.
Deset let v hlavě, roky na papíře
Režisér nosil tuhle story v hlavě od šestnácti let. Jenže než se odvážil ji natočit, strávil deset let pilováním scénáře. Chtěl mít naprostou jistotu, že pravidla snového světa budou dávat smysl. Že divák nepřijde v půlce filmu o záchytný bod.
Tahle posedlost detailem se projevila i na place. Legendární scéna v rotujícím hotelovém koridoru? Žádná počítačová grafika. V Bedfordshire postavili obří ocelový tubus, který se točil dokola, zatímco herci v něm viseli na lanech a snažili se bojovat v beztížném stavu.
Joseph Gordon-Levitt strávil týdny tréninkem, aby zvládl choreografii v prostoru, který se neustále otáčí. Výsledek? Scéna, která vypadá jako z jiné planety, ale je stoprocentně reálná.
Počátek – film, který změnil pravidla hry
Teď už můžeme prozradit: Tohle všechno se odehrává ve filmu Počátek (v originále Inception) z roku 2010, který natočil Christopher Nolan. V hlavní roli září Leonardo DiCaprio jako Dom Cobb, obklopený hvězdným obsazením – Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy a Ken Watanabe.
Americko-britská koprodukce s délkou 148 minut se okamžitě zapsala do zlatého fondu kinematografie. „Počátek je tím nejkrásnějším dárkem pro filmového fanouška. Pro ty diváky, kteří dokáží ocenit tvůrčí genialitu a originální myšlenku, představuje tento film absolutní vrchol moderní kinematografie,“ píše jeden z věrných fanoušků na ČSFD.
Právě tahle kombinace – hluboké emoce, dechberoucí akce a mozek, který musíte zapnout na plné obrátky – z Počátku udělala fenomén. Film, o kterém se mluví dodnes.
Čísla, která berou dech
Produkční rozpočet: 160 milionů dolarů. Marketing: dalších 100 milionů. Celosvětové tržby? Neuvěřitelných 828 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní hodnotu by to bylo přes 1,24 miliardy dolarů.
Počátek se tím řadí mezi nejvýdělečnější originální sci-fi projekty všech dob. Žádná franšíza, žádné pokračování. Jen čistá, originální story, která si diváky získala silou nápadu.
Na ČSFD má film hodnocení 89 %, na IMDb 8,8/10. Získal čtyři Oscary – za kameru, zvuk, střih a vizuální efekty. Nominací bylo celkem osm, včetně nejlepšího filmu a scénáře.
Hudební šifra a prsten, který všechno vyřeší
Hans Zimmer složil k filmu soundtrack, který sám o sobě vypráví příběh. Ten hlavní, dunivý motiv? Je to extrémně zpomalená verze písně Édith Piaf „Non, je ne regrette rien“, která ve filmu slouží jako signál k probuzení ze snu. Geniální detail, který většina diváků ani nezachytí.
Ale teď přichází ta největší záhada. Konec filmu – Cobb se vrací domů k dětem, roztočí káču na stole a odchází. Káča se točí, točí… a pak film skončí dřív, než spadne. Je Cobb ve snu, nebo v realitě?
Internet je plný teorií o té káče. Jenže tahle káča vůbec není Cobbův totem – patřila jeho mrtvé ženě Mal. A základní pravidlo říká: nikdo jiný nesmí znát váhu a chování vašeho totemu. Takže káča je falešná stopa.
Skutečný klíč? Cobbův snubní prsten. Projděte si film znovu a všimněte si: v každé snové scéně má Cobb prsten na ruce. V reálném světě – včetně závěrečné scény na letišti a doma s dětmi – je jeho prst prázdný. Konec filmu se tedy odehrává v realitě. Cobb je konečně doma.
Zdroj: youtube.com
Nenechte si ujít legendu
Tohle není film na půl oka. Počátek vyžaduje plnou pozornost, odměnou vám ale bude zážitek, na který jen tak nezapomenete. Film, který vás donutí přemýšlet ještě dlouho po skončení.
Sledujte Počátek v sobotu 10. května 2025 od 20:00 do 23:05 na stanici Nova Cinema. Připravte si popcorn, vypněte mobil a nechte se vtáhnout do světa, kde není nic takové, jak se zdá. A až film skončí, podívejte se na svůj prsten – jen pro jistotu. Jste připraveni na jízdu, která vám vyrazí dech?
Zdroje článku: kinobox.cz, csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová