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V sobotu ve 20:00 se celé Česko neodlepí od televize: Nova Cinema vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob

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Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste se pohodlně usadili na gauči a nechali se unést příběhem, který vás nenechá vydechnout. Dnes vás čeká sci-fi thriller s rozpočtem 160 milionů dolarů, kde se města skládají jako origami a gravitace je jen doporučení. Hlavní hvězda Hollywoodu v něm krade myšlenky přímo z lidských snů. Celý svět dodnes hádá, jak tohle mistrovské dílo vlastně končí. Přitom odpověď byla celou dobu před vámi – stačilo sledovat jeden nenápadný detail na ruce hlavního hrdiny.
V sobotu ve 20:00 se celé Česko neodlepí od televize: Nova Cinema vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob

V sobotu ve 20:00 se celé Česko neodlepí od televize: Nova Cinema vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:30

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