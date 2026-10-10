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Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže v areálu papírny EMBA

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Liberecký kraj přispěje zhruba třemi miliony korun na sanaci staré ekologické zátěže v areálu papírny EMBA v Pasekách nad Jizerou na Semilsku, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště (TOP 09).
Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže v areálu papírny EMBA

Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže v areálu papírny EMBA

Zdroj: EMBA Paseky nad Jizerou
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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