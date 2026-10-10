Novozélanďan naznačil, jak porazit Procházku. Recept už existuje a jeho trenér schovává překvapení

Sedí před mikrofonem, nekřičí, nikoho neuráží. A pak řekne nejtvrdší větu, jakou si před zápasem s bývalým šampionem UFC může dovolit: že na Jiřího Procházku už návod existuje. Navajo Stirling, 28letý Novozélanďan z polotěžké váhy, do 93 kg, s bilancí 11-0, tvrdí, že ví, kde má Čech slabiny. Procházka, 33letý český bojovník v polotěžké váze, bývalý šampion UFC s bilancí 32-6-1, proti němu nastoupí 21. listopadu 2026 v hlavním zápase turnaje
UFC Fight Night v ABHA Areně v katarském Dauhá. Přepis celého rozhovoru i oficiální čísla UFC prošla redakce MMAmag a jedna kolonka ve Stirlingově profilu sedí k těm slibům hodně zvláštně. Co se stane, když s Procházkou začneš válčit
Stirling to řekl 6. října 2026 v pořadu
The Ariel Helwani Show. „Návod, jak ho porazit, podle mě existuje,“ řekl novináři Arielu Helwanimu. Je to jeho tvrzení, ne ověřená veličina.
Zbytek receptu je podle Stirlinga o nervech.
„Zůstat klidný… držet se techniky,“ popsal, co považuje za klíčové ve chvíli, kdy Procházka stojí přímo před soupeřem a nabízí neortodoxní pohyb. Nejhorší je podle něj nechat se vtáhnout do dlouhých divokých výměn, ve kterých Čech vyniká.
Jenže v oficiálních statistikách UFC vypadá zbraň, o které Stirling mluví, úplně jinak než v jeho vyprávění.
Jedna nula v jeho profilu kazí celý plán
V City Kickboxing prý míchá postoj s wrestlingem, ale v kleci toho podle svých slov zatím nevyužil naplno.
„Šetřit si to… na velké zápasy,“ vysvětlil u Helwaniho. Jméno Eugena Baremana, hlavního trenéra City Kickboxing, v téhle konkrétní větě nezazní; Stirling mluví obecně o tom, co po něm chce tým.
Z oficiální statistiky na webu UFC, do které redakce MMAmag nahlédla, vyplývá něco jiného. Stirling má 11 výher, z toho 7 na KO nebo TKO a nula na submisi, a průměr 0,82 takedownu na 15 minut. Procházka má 32 výher, z toho 28 na KO nebo TKO a 3 na submisi.
Údaj Jiří Procházka Navajo Stirling Profesionální výhry 32 11 Z toho před limitem 31 7 Podíl ukončení 96,9 % 63,6 %
Podíl ukončení počítá KO a TKO plus submise z celkového počtu výher. Grapplingem tedy Stirling zatím nevyhrál ani jednou.
Jistotu, se kterou o Procházkovi mluví, přitom Stirling nenasbíral u videí, ale ve vlastní šatně.
Čím si v City Kickboxing na Čecha posvítili
Carlos Ulberg, novozélandský bojovník a úřadující šampion UFC v polotěžké váze, knockoutoval Procházku 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 v 1. kole v čase 3:45. Stirling tvrdí, že Ulbergovi se stejným soupeřem pomáhal v přípravě.
V přepisu rozhovoru, který redakce MMAmag porovnala se starším vystoupením, se posun ukazuje jasně. V podcastu Sports Fix zveřejněném 30. září 2026 Stirling mluvil obecně: Procházkovi prý nesedí skuteční strikeři a styl soupeře je pro něj výhodný. O 6 dní později už u Helwaniho popisoval hotový návod, klid a techniku. Mimochodem, Procházku dřív sledoval jako vzor kvůli dlouhému postoji.
Mezi tím, co Stirling slibuje, a tím, co je potvrzené, je ale pořád velký rozdíl.
Z celého plánu je zatím jisté jen datum
Potvrzené je jediné: 21. listopadu 2026 stojí v hlavním zápase v Dauhá bývalý šampion s 9 starty v UFC a bilancí 6-3 proti neporaženému muži s jedenácti profesionálními duely. Pro Procházku to bude 40. zápas kariéry. Všechno ostatní je zatím vyprávění jedné strany.
Takhle mluvit si může dovolit jen ten, kdo má v zádech gym, jehož bojovník Procházku v dubnu poslal k zemi. Recept je proto zároveň promo i pojistka proti stylu, do kterého se Stirling podle svých slov nesmí nechat zatáhnout. Sám počítá s tím, že Čech přijede pro odvetu.
„Vůbec ho nepodceňuji,“ řekl k tomu u Helwaniho a odmítl řeči o Procházkově skleněné bradě po posledním zápase.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková