Byli jsme všichni tým Monika, pak Pepe vyměnil karty. Zálešáková popsala zklamání rodiny z jeho kroku v Love Islandu

Love Island má za sebou jeden z nejostřejších obratů aktuální řady. VIP život zaznamenal, že Josef Smolík ml., kterému všichni říkají Pepe, se vrátil z Casa Amor po boku Julie Spurné. Monika Tomanová, se kterou se sblížil jen pár dní předtím, zůstala u ohniště sama. Moderátorka Zorka Hejdová přiznala, že rozchod nečekala. A doma u televize seděla Pepeho rodina, která ještě den předtím veřejně stála za Monikou. Daniela Zálešáková, modelka a Pepeho nevlastní matka, teď v rozhovoru pro eXtra popsala, co ten večer doma prožívali.
Rodina, která sleduje každý díl
Zálešáková uvedla, že Love Island sledují doma každý den, právě kvůli Pepemu. Když do vily vstoupil 24. září jako takzvaný bombshell, pozdní příchozí, který má rozbít zaběhnuté páry, věděli, že to nebude snadné. Sama pozici bombshella označila za nevýhodu: ostatní soutěžící už něco budují, nováček začíná od nuly. Jenže Pepe nulu rychle smazal. Produkční twist Secret Garden mu umožnil strávit čas s Monikou stranou hlavní vilové dynamiky. Jejich vazba eskalovala během pár dnů. Monika kvůli němu opustila dosavadní linku s Ondřejem. A rodina u obrazovek viděla přesně to, co chtěla vidět, dívku, která odpovídala Pepeho vlastním slovům o tom, jakou partnerku hledá.
„Sympatická, příjemná, milá a krásná,“ popsala Zálešáková první dojem z Moniky. Rodina to prý psala i na Instagram, veřejně se postavila za tým Pepe a Monika. Oficiální profil Moniky na TV Nova ji představuje jako empatickou a loajální. Pepe zase v medailonku říká, že hledá hodnou, empatickou partnerku, se kterou ucítí chemii hned. Na papíře to sedělo. Právě proto byl obrat tak tvrdý. Casa Amor funguje jako test: páry se na několik dní rozdělí, každá strana dostane nové protějšky. Monika ještě před finálním ohništěm těžce nesla zprávy o Pepeho polibcích s dalšími dívkami. A pak se Pepe vrátil s Julií Spurnou. Monika zůstala sama a soutěž opustila.
Smutek, ne odsudek
Zálešáková svůj popis rodinné reakce volila opatrně. Řekla, že byli „trošku smutní“. Ne naštvaní, ne zrazení. Zároveň dodala klíčovou větu: Pepe byl s Monikou teprve tři až čtyři dny a zvenčí nikdo neví, co se mezi nimi skutečně pokazilo. O Julii Spurné charakterový soud veřejně nevynesla. Jen řekla, že věří, že Pepe sám ví, proč si ji vybral. To je výrazně opatrnější tón než nadšení, které provázelo jsme tým Monika. Žádné tým Julie z rodiny nezaznělo. Kontrast mezi oběma ženami přitom mluví sám. Zatímco Monika je v oficiálních materiálech profilovaná jako tichá a loajální, Julie je popsaná jako výrazná, sebevědomá, flirtující, a žárlivější.
Aby rodinné zklamání dávalo smysl, je potřeba znát kontext. Pepe je podle vlastního medailonku pět let single. Má za sebou dva vážné vztahy, oba po dvou letech skončily. Sám přiznává, že dřív byl nevyzrálý. A říká něco, co jeho volbu v Casa Amor zpětně osvětluje: „budování lásky“ mu nejde, pokud necítí chemii okamžitě. Právě to podle nás vysvětluje rychlost obratu. S Monikou chemii ucítil, ale tři dny nejsou základ. S Julií v Casa Amor ucítil jinou. Formát je na tohle postavený: rychlé pokušení, čerstvé emoce, rozhodnutí pod tlakem.
Pepe patří k výraznějším pozdním příchozím letošní řady. Od vstupu 24. září přes Secret Garden, Casa Amor až po říjnové dozvuky, jeho dějová linka se táhne jako červená nit celé druhé poloviny dosavadního vysílání. Pro srovnání: bombshell David Kremeň z páté řady na recouplingu nezískal volbu žádné dívky a z vily odešel. Pepe naopak rozbil jeden pár, vytvořil druhý a generuje příběhy dodnes. Rodinný komentář Zálešákové přitom dělá něco, co samotná show nedokáže. Polidšťuje ho. Ukazuje chlapa, kterému doma fandí, za kterého se stydí i radují zároveň a kterého pořád popisují jako člověka „se srdcem na správném místě“. Jenže zároveň potvrzuje, že i doma působil obrat od Moniky k Julii tvrdě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová