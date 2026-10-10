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Verstappen znovu nahání strach! Red Bull vstal z mrtvých a konkurence má před sezonou 2027 důvod k obavám

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Ještě před několika týdny mohl Max Verstappen o vítězství spíš snít. Red Bull se trápil s nevyzpytatelným monopostem a čtyřnásobný mistr světa často jen bezmocně sledoval, jak mu konkurence ujíždí. Triumf v malajsijském Sepangu ale všechno změnil. Rakouská stáj konečně našla rychlost a soupeřům naznačila, že v příští sezoně může být znovu pořádně nebezpečná.
Verstappen znovu nahání strach! Red Bull vstal z mrtvých a konkurence má před sezonou 2027 důvod k obavám

Verstappen znovu nahání strach! Red Bull vstal z mrtvých a konkurence má před sezonou 2027 důvod k obavám

Zdroj: Oracle Red Bull Racing
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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