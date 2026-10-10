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Zničené bannery i podezřelá kampaň. Policisté řeší volební hříchy

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Ve Znojmě někdo ničil bannery, v Hodoníně měli dva narušitele a jinde podezřelou kampaň. Hned několik případů možného porušení volebních pravidel prověřují jihomoravští policisté. Samotné hlasování zatím probíhá klidně.
Zničené bannery i podezřelá kampaň. Policisté řeší volební hříchy

Zničené bannery i podezřelá kampaň. Policisté řeší volební hříchy

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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