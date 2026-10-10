FIA přiznala chybu, která jezdcům změnila výkon motorů. V Singapuru už nejde jen o techniku, ale o férovost formule 1

Když o výkonu motoru rozhoduje ředitelství závodu
Carlos Sainz měl po páteční kvalifikaci v Singapuru pořádnou zlost. Jezdec Williamsu vypadl hned v první části sprintové kvalifikace, ale jeho výhrady nesměřovaly pouze k vlastnímu monopostu nebo nepovedenému kolu. Podle Španěla totiž někteří soupeři disponovali výkonovou výhodou, kterou ostatní nemohli využít.
Za normálních okolností by podobná stížnost mohla vyvolat debatu o nastavení motorů, aerodynamice nebo rozdílných strategiích jednotlivých týmů. Tentokrát však přišlo překvapivé vysvětlení přímo od Mezinárodní automobilové federace. FIA potvrdila, že za nerovnými podmínkami stála lidská chyba v ředitelství závodu.
Problém nastal po nehodě Sergia Péreze, který se svým Cadillacem narazil v páté zatáčce do bariéry a poškodil přední křídlo. Kvůli odstranění úlomků byla první část kvalifikace přerušena červenými vlajkami.
Po restartu však ředitelství závodu neobnovilo režim Overtake Mode, který monopostům umožňuje čerpat dodatečnou elektrickou energii. Když si odpovědní pracovníci chyby všimli, režim znovu aktivovali, jenže po 27 sekundách jej opět vypnuli.
Výsledkem byla situace, kdy někteří jezdci absolvovali rozhodující část svého kola s dostupným dodatečným výkonem, zatímco jiní nikoliv. Rozdíl nezávisel na jejich schopnostech ani na rozhodnutí týmu, ale na tom, v jakém okamžiku se nacházeli na trati.
Proč je Overtake Mode tak důležitý
Technická pravidla formule 1 pro rok 2026 zásadně změnila fungování pohonných jednotek. Elektrická část hybridního systému získala mnohem větší význam a hospodaření s dostupnou energií se stalo jedním z rozhodujících faktorů výkonu.
Zatímco v předchozích generacích monopostů hrála dominantní roli spalovací část motoru, současné vozy jsou výrazně závislejší na tom, kolik elektrické energie dokážou získat, uložit a následně využít.
Režim Overtake Mode umožňuje jezdci využít dodatečnou energii, podle dostupných technických informací až půl megajoulu. V závodních podmínkách slouží především jako nástroj podporující předjíždění, v kvalifikaci je však dostupný odlišným způsobem.
Pokud jej některý monopost nemůže využít, může se rozdíl projevit především na rovinkách, kde dodatečný elektrický výkon pomáhá při akceleraci a dosažení vyšší rychlosti. Dopad se navíc nemusí omezovat pouze na samotné měřené kolo.
Jezdci totiž pracují s energií už během přípravného kola. Rozhodují, kde ji šetřit, kdy zahřívat pneumatiky a jak připravit monopost na maximální výkon. Jestliže se dostupnost elektrického režimu nečekaně změní, může tím být narušena celá příprava na rychlý pokus.
Sainz odhadoval, že rozdíl mohl představovat přibližně půl sekundy. Takové číslo je potřeba vnímat jako jeho hodnocení, nikoliv jako definitivně prokázanou ztrátu všech postižených jezdců. V kvalifikaci, kde o postupu často rozhodují setiny, by ovšem i výrazně menší rozdíl mohl být zásadní.
Williams chtěl napravit kvalifikaci. Výsledky přesto zůstaly
Chyba podle informací Autosportu výrazně zasáhla například Sainze, jeho týmového kolegu, Arvida Lindblada nebo Lance Strolla. Právě první část sprintové kvalifikace byla nejproblematičtější, protože kombinace přerušení a následné nesprávné aktivace režimu vytvořila rozdílné podmínky mezi jednotlivými pokusy.
Williams podle dostupných informací požádal, aby bylo do druhé části kvalifikace připuštěno všech 22 jezdců. Tím by se odstranil bezprostřední důsledek nerovných podmínek v úvodní části.
Sportovní komisaři však takové řešení nepřijali. Podle Autosportu panovala nejistota, zda jim předpisy vůbec umožňují podobným způsobem změnit strukturu kvalifikace.
To je možná ještě zajímavější než samotná technická chyba.
Formule 1 má velmi podrobná pravidla pro porušení technických limitů, incidenty na trati i chování jezdců. Jenže když nerovné podmínky vytvoří samotné řízení závodu, možnosti okamžité nápravy jsou podstatně komplikovanější.
V Singapuru tak zůstaly v platnosti výsledky části kvalifikace, u které FIA sama uznala, že výkon některých vozů ovlivnila její vlastní chyba.
Dva problémy v jedné kvalifikaci
Celý incident navíc nebyl jedinou komplikací pátečního programu. Nezávisle na problému s Overtake Mode se objevily také chyby při zaznamenávání a zobrazování časů.
Někteří jezdci proto neměli okamžitě k dispozici spolehlivou informaci o tom, zda jejich pokus stačil k postupu. Zatímco chyba elektrického režimu spadala pod ředitelství závodu FIA, problémy s časomírou souvisely se systémy zajišťovanými Formula One Management.
Jde o dvě odlišné závady, které se však sešly během jedné mimořádně citlivé části závodního víkendu.
Kvalifikace je totiž postavená na jednoduchém principu. Každý jezdec má ve vymezeném čase možnost zajet co nejlepší výkon, přičemž technická a sportovní pravidla mají zajistit srovnatelné podmínky.
V Singapuru se ukázalo, že stále složitější elektronické systémy mohou tento předpoklad narušit způsobem, který není na první pohled viditelný.
Nová formule 1 potřebuje také nové pojistky
Samotná existence centrálně kontrolovaných režimů nemusí být problém. Formule 1 dlouhodobě používá systémy, které regulují chování monopostů podle konkrétních podmínek. DRS, virtuální safety car nebo limity některých provozních režimů už dávno ukázaly, že moderní závodění není pouze soubojem mechanických strojů.
S rostoucím významem elektrického výkonu však roste také odpovědnost těch, kdo spravují jeho dostupnost.
U současných monopostů může rozhodnutí nebo chyba mimo kokpit ovlivnit akceleraci, přípravu pneumatik i výsledný čas. Pokud navíc neexistuje jednoznačný postup, jak následky podobného incidentu napravit, může se technický problém rychle změnit ve sportovní spor.
FIA bude muset řešit nejen to, proč k lidské chybě došlo, ale také jak zabránit jejímu opakování. Nabízí se důslednější kontrola dostupnosti režimů po přerušení, automatizované ověřování jejich aktivace nebo jasnější pravidla pro situace, kdy systém některé účastníky znevýhodní.
Každá z těchto možností však vyžaduje technické i regulatorní posouzení. Zatím není potvrzené, že federace konkrétní změny připravuje.
Sprintovou kvalifikaci nakonec vyhrál Max Verstappen před Georgem Russellem a Charlesem Leclercem. Druhá a třetí část už podle FIA nebyly problémem s Overtake Mode ovlivněny.
Pro jezdce, kteří skončili v úvodní části, ale toto ujištění mnoho neřeší. Formule 1 totiž v Singapuru narazila na paradox své nové technologické éry: čím přesněji dokáže řídit výkon monopostů, tím větší odpovědnost nese za to, aby jej všem zpřístupňovala za stejných podmínek.
A právě to se v pátek nepodařilo.
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