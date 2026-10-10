Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

FIA přiznala chybu, která jezdcům změnila výkon motorů. V Singapuru už nejde jen o techniku, ale o férovost formule 1

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Páteční sprintová kvalifikace na Velkou cenu Singapuru měla rozhodnout, kdo nejlépe zvládne náročný městský okruh. Jenže do výsledků nezasáhly pouze schopnosti jezdců a rychlost jejich monopostů. FIA přiznala lidskou chybu, kvůli které někteří závodníci neměli k dispozici stejný elektrický výkon jako jejich soupeři. Dodatečný režim Overtake Mode se po přerušení kvalifikace aktivoval pouze na 27 sekund. A formule 1 najednou řeší otázku, na kterou její nová technická éra zatím nemá přesvědčivou odpověď.
FIA přiznala chybu, která jezdcům změnila výkon motorů. V Singapuru už nejde jen o techniku, ale o férovost formule 1

FIA přiznala chybu, která jezdcům změnila výkon motorů. V Singapuru už nejde jen o techniku, ale o férovost formule 1

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:15

Reklama
Další články z Vše o sportu
Evropa chce sesadit Infantina. Jenže její nejsilnější muž kandidovat nebude a prezident FIFA právě získal Afriku
Evropa chce sesadit Infantina. Jenže její nejsilnější muž kandidovat nebude a prezident FIFA právě získal Afriku
NHL po noci: Šesťorkin se zranil, Detroit schytal šest gólů a Dostál vychytal vítězství Anaheimu
NHL po noci: Šesťorkin se zranil, Detroit schytal šest gólů a Dostál vychytal vítězství Anaheimu

Páteční program NHL nabídl čtyři zápasy, ale největší pozornost na sebe strhl moment, který s výsledkem...

Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat
Mercedes vrátil Russellovi staré auto. Dvakrát s ním porazil Antonelliho a nový balík má co vysvětlovat

Mercedes přijel do Singapuru s neobvyklým experimentem. George Russell dostal zpět starší aerodynamickou...

NHL po noci: Pastrňák čtyřmi body probudil Boston, Stankoven dal tři různé góly a Vegas otočilo z 0:3
NHL po noci: Pastrňák čtyřmi body probudil Boston, Stankoven dal tři různé góly a Vegas otočilo z 0:3

David Pastrňák vstřelil první dva góly sezony, přidal dvě asistence a pomohl Bostonu konečně rozjet...

Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů
Fotbalová špionáž má další trest. Trenér Southamptonu nechal sledovat tréninky tří soupeřů

Trenér Southamptonu Tonda Eckert dostal pokutu 28 tisíc liber a podmíněný šestitýdenní zákaz činnosti poté,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.