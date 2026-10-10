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Velký test znalostí české kuchyně: V 10 otázkách téměř každý udělá alespoň 2 chyby

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Česká kuchyně stojí na poctivých základech: husté polévky, omáčky se smetanou, knedlíky a pečená masa. Ale kolik toho o ní skutečně víte? Tento kvíz prověří, jestli se v české gastronomii opravdu vyznáte, nebo jen tušíte.
Svíčková

Svíčková

Zdroj: Fotografie: Dezidor / Creative Commons / Attribution 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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