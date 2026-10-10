Velký test znalostí české kuchyně: V 10 otázkách téměř každý udělá alespoň 2 chyby

Česká kuchyně stojí na poctivých základech: husté polévky, omáčky se smetanou, knedlíky a pečená masa. Ale kolik toho o ní skutečně víte? Tento kvíz prověří, jestli se v české gastronomii opravdu vyznáte, nebo jen tušíte.
Vepřo knedlo zelo, svíčková, řízek. Tuto trojici by nejspíš vyjmenoval skoro každý, i ten, kdo se u plotny moc nezdržuje. Česká kuchyně je ale podstatně širší a občas trochu zrádná. Má regionální jídla, staré názvy i recepty, u kterých se člověk zarazí, jestli patří na nedělní oběd, do hospody čtvrté cenové, nebo do sešitu po babičce. A právě tam už kvíz přestává být jen pohodlnou procházkou mezi známými klasikami.
Na čem česká kuchyně stojí
České vaření vychází ze středoevropské tradice a moc se za to neschovává. Základ tvoří polévky, omáčky a masová jídla, většinou vydatná a nedělaná zrovna na parádu. Polévka bývala první chod a v mnoha domácnostech jím pořád je: česnečka, jihočeská kulajda, hustá dršťková. U hlavních jídel se nejčastěji potkáte s vepřovým, hovězím a drůbeží. Vepřový řízek nebo smažený kapr už se usadily mezi klasikou tak pevně, že je skoro zvláštní je znovu představovat.
Velkou část jídelníčku drží omáčky. Koprová, rajská, houbová, šípková. Zahušťují se jíškou nebo smetanou a nejčastěji k nim přistane knedlík, protože bez něj by pro spoustu lidí talíř vypadal neúplně. Houskový a bramborový knedlík se berou jako samozřejmá příloha, skoro automatická volba. Jenže z čeho se dělá chlupatý knedlík? A co vlastně tvoří základ houbového kuby, tradičního vánočního jídla z krup a hub?
Zvláštní místo mají v české kuchyni lesní houby. Sbírají se ve velkém a končí v polévkách, omáčkách i v jídlech, která se obejdou bez masa. K tomu patří pivo. Česko dlouhodobě vede ve světové spotřebě piva na osobu, obvykle se uvádí zhruba 150 až 160 litrů ročně na hlavu. A když se sedí v hospodě u piva, na stole se často objeví utopenci nebo nakládaný hermelín. Tato kombinace působí doma naprosto běžně, jinde by se hledala o poznání hůř.
Regionální speciality, které vás možná překvapí
Česko není rozlehlá země, v kuchyni se ale rozdíly mezi kraji poznají. Na Chodsku se peče chodský koláč, západní Čechy mají lázeňské oplatky. Jižní Čechy jsou silně spojené s rybníkářskou tradicí: odtud se připomíná kulajda i cmunda.
Morava přidává další patro chutí i názvů. Valašsko má frgály a kyselicu, Slovácko trdelník a lokše, Haná olomoucké tvarůžky. Na Lašsku narazíte na štramberské uši, perníkový dezert pojmenovaný podle města Štramberk. Slezská kuchyně do sebe zase vstřebala německé i polské vlivy, například u slezského nebe, jehož základem je vepřový bůček.
Kdo pozná, co patří do couračky, nebo dokáže přiřadit kyselicu ke správnému regionu, ten už se nepohybuje jen mezi několika známými hospodskými položkami. To je docela slušná gastronomická průprava.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Prima Fresh, Wikipedie
Test znalostí na téma původ v Česku oblíbených jídel: Pro gurmány by skóre 7/10 neměl být problém
Test znalostí na téma česká jídla, která cizinci nenávidí: Koho 10 otázek zarazí, ten se leccos dozví