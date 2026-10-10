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Česku roste hokejový talent. Teprve patnáctiletý Domkář vyslal v extraligové premiéře hned čtyři střely

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Marek Domkář debutoval v Tipsport extralize ve věku 15 let a 312 dní jako sedmý nejmladší hráč v historii soutěže a nejmladší v dějinách Mountfieldu HK.
Česku roste hokejový talent. Teprve patnáctiletý Domkář vyslal v extraligové premiéře hned čtyři střely

Česku roste hokejový talent. Teprve patnáctiletý Domkář vyslal v extraligové premiéře hned čtyři střely

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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