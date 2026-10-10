Česku roste hokejový talent. Teprve patnáctiletý Domkář vyslal v extraligové premiéře hned čtyři střely

Pátek 9. října 2026, Werk Arena v Třinci. Mountfield HK přijíždí k lídrovi tabulky, který má po osmi zápasech plný zisk 27 bodů. Do sestavy hostů se tiskne jméno, které většina diváků nezná. Marek Domkář, patnáctiletý útočník ze čtvrté formace, vyjíždí na svůj první extraligový led. A nejede tam na minutu na zkušenou. Za deset minut a jednu sekundu vyšle čtyři střely na branku Ondřeje Kacetla, víc než kdokoli jiný z hradeckého týmu. Hradec nakonec padne 2:5, jenže příběh večera se neodehrává na výsledkové tabuli.
Z Havlíčkova Brodu přes Kotlinu do extraligy
Domkář je odchovancem Havlíčkova Brodu. Do deváté třídy vyrůstal v Kotlině, v roce 2024 zamířil do Hradce Králové. V dorostenecké extralize nasbíral v sezoně 2025/26 celkem 36 bodů ve 48 zápasech. Letos už jako starší dorostenec naskočil do juniorky, a hned v prvních devíti duelech zapsal osm bodů. Právě ta čísla přesvědčila vedení klubu. Generální manažer Aleš Kmoníček v klubové rubrice „Ptejte se GM“ opakovaně zdůrazňoval, že místo v áčku se nedává za věk, ale za výkony. Domkář je dostal.
Zprávu o možném startu se dozvěděl ve středu po tréninku s juniorkou. Ve čtvrtek už absolvoval celý program s A-týmem. V pátek stál na ledě proti Třinci.
Deset minut, čtyři střely, žádná symbolika
Čísla z Hokej.cz mluví jasně. Domkář strávil na ledě 10:01, vyslal čtyři střely na branku a dělil se o týmové maximum s Alešem Jerglem. Čtyři střely z celkových 28 hradeckých pokusů znamenají podíl přes 14 %. Na patnáctiletého nováčka proti nejlepšímu mužstvu soutěže je to vstup, který nemá s „debutem ze slušnosti“ nic společného.
Gól sice nepřidal (Kacetl kryl 26 z 28 střel), ale aktivita v zakončení ukázala, že Domkář na extraligovém ledě nehledal úkryt za mantinelem. Radek Pilař, jeho centr v lajně, mu podle Domkářových slov hodně pomáhal. Spoluhráči ze staršího dorostu mu po zápase gratulovali k překonání klubového rekordu.
Mladší než Novotný, s otevřeným oknem na další rekord
Srovnání s Adamem Novotným se nabízí samo. Novotný debutoval za Hradec v říjnu 2023 ve věku 15 let a 327 dní a svou premiéru ozdobil gólem, čímž se stal nejmladším střelcem v historii samostatné české extraligy. Letos v červnu šel jako jediný Čech v prvním kole draftu NHL na 24. místo do Vancouveru.
Domkář byl při svém debutu o 15 dní mladší. A právě ten patnáctidenní náskok mu otevíral zajímavé okno: pokud by dal první extraligový gól nejpozději do 24. října 2026, mohl Novotnému sebrat i rekord nejmladšího střelce. V historickém žebříčku nejmladších debutantů se zařadil na sedmé místo, před ním stojí jména jako Michail Jaškin, Rostislav Olesz nebo Tomáš Plekanec.
Co bude dál
Pravidelné extraligové starty zatím potvrzené nejsou. Domkář dál patří do juniorského programu a čekal ho reprezentační sraz U17. Další nasazení bude záviset na formě, potřebách áčka a kalendáři mládežnických soutěží. První zahraniční stopa nicméně už existuje: ve Futures Draftu USHL 2026 si ho ze 160. místa vzalo Fargo Force. Draft NHL přichází v úvahu nejdřív v roce 2029, Domkář se narodil 1. prosince 2010 a nesplňuje věkovou hranici 18 let k 15. září pro draftový ročník 2028.
Na draftovou projekci je brzy. Na konstatování, že český hokej má v patnáctiletém klukovi z Kotliny hráče, který proti lídrovi extraligy střílel víc než zbytek týmu, brzy není.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek