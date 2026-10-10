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Každý Android telefon má datum expirace a po něm je nebezpečné ho používat. Zjistíte ho ve dvou krocích v nastavení

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Váš telefon může fungovat bezchybně, a přitom být bezpečnostní hrozbou. Stačí, aby mu vypršela softwarová podpora.
Android telefon Samsung Galaxy S5 v ruce

Android telefon Samsung Galaxy S5 v ruce

Zdroj: Kārlis Dambrāns / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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