Každý Android telefon má datum expirace a po něm je nebezpečné ho používat. Zjistíte ho ve dvou krocích v nastavení

„Datum expirace“ Android telefonu neznamená, že se jednoho dne vypne nebo přestane volat. Znamená něco méně viditelného, ale o to záludnějšího: okamžik, kdy výrobce přestane vydávat bezpečnostní záplaty. Od té chvíle zůstávají nově objevené chyby v systému bez opravy. Telefon dál fotí, přehrává videa a spouští aplikace, jenže pod kapotou se mohou hromadit bezpečnostní díry, které útočníci znají a mohou zneužít. Google publikuje bezpečnostní bulletiny každý měsíc; ten z 5. října 2026 obsahuje kritické zranitelnosti v systémových komponentách, z nichž některé nevyžadují žádnou interakci uživatele. Pokud váš telefon už bezpečnostní záplaty nedostává, riziko postupně roste. A zjistit, jestli se vás to týká, zabere doslova dvě minuty v nastavení.
Dva kroky, které vám řeknou vše podstatné
Postup je jednoduchý a funguje na každém Androidu, i když se přesné názvy položek mohou podle výrobce mírně lišit.
Krok 1: Otevřete Nastavení → O telefonu (nebo O tabletu) → Verze Androidu. Tady uvidíte verzi systému a klíčový údaj, datum poslední bezpečnostní aktualizace, označené jako „Android security update“ nebo „Úroveň opravy zabezpečení“. Pokud je datum několik měsíců staré, je to důvod zjistit, jak často výrobce vašeho telefonu aktualizace vydává. Tříměsíční odstup totiž nemusí automaticky znamenat konec podpory, protože některé telefony dostávají záplaty čtvrtletně.
Krok 2: Přejděte do Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru nebo Zabezpečení a soukromí → Aktualizace systému. Tady telefon zkontroluje, zda je pro vás k dispozici nová aktualizace. Pokud systém hlásí, že je vše aktuální, ale datum z prvního kroku je výrazně staré, ověřte si podporu konkrétního modelu u výrobce. Může jít o konec podpory, ale také o běžný aktualizační cyklus nebo zpoždění distribuce.
Samotné datum konce podpory v nastavení Androidu univerzálně nenajdete. K tomu potřebujete znát přesný model telefonu (ten jste právě zjistili) a ověřit si ho na webu výrobce nebo na agregátoru endoflife.date, který shromažďuje údaje o životním cyklu zařízení napříč značkami.
Dva roky, šest let, osm let, záleží na výrobci
Rozdíly v délce podpory jsou propastné a přímo ovlivňují, jak dlouho bude telefon dostávat bezpečnostní záplaty.
- Motorola moto g06 – bezpečnostní aktualizace od srpna 2025 do srpna 2027. Dva roky a konec.
- Samsung Galaxy A17 5G – na české produktové stránce Samsung slibuje 6 let bezpečnostní podpory a 6 generací aktualizací operačního systému.
- Fairphone (Gen. 6) – garantovaná podpora až do roku 2033, tedy 8 let.
Kdo si koupí levnější Motorolu a kdo Samsung ze střední třídy, může mít telefon s výrazně odlišnou délkou bezpečnostní podpory. A právě tady je největší past: oba telefony mohou na pultu vedle sebe působit naprosto rovnocenně.
Pro srovnání: Apple u iPhonů drží podporu výrazně déle než většina androidových výrobců. iOS 27 běží na iPhonu 11 a novějších a Apple v roce 2026 stále vydává bezpečnostní záplaty i pro starší větve iOS. Srovnatelně dlouhé sliby na straně Androidu nabízejí jen někteří výrobci, například Fairphone.
Nová pravidla EU: podpora na štítku
Od 20. června 2025 platí v celé EU včetně Česka nová pravidla pro smartphony a tablety uváděné na trh. Výrobce musí v produktovém listu registrovaném v evropské databázi EPREL uvést minimální garantovanou dobu dostupnosti bezpečnostních a funkčních aktualizací. U Samsungu Galaxy A17 5G je v EPREL uvedeno minimum 5 let, u Fairphone (Gen. 6) celých 8 let.
Háček? Pravidla se vztahují na modely uvedené na trh od zmíněného data. Telefony uvedené na trh dříve pod tuto regulaci nespadají a jejich podpora závisí na podmínkách stanovených výrobcem. Centrální český přehled dat konce podpory napříč všemi značkami zatím neexistuje, údaje jsou roztroušené po produktových stránkách jednotlivých výrobců a praktický souhrnný přehled nabízí anglický agregátor endoflife.date.
Co dělat, když váš telefon už „expiroval“
Fairphone u svých ukončených modelů situaci popisuje bez obalu: zařízení je po konci podpory zranitelnější a výrobce výslovně nedoporučuje používat ho k online bankovnictví, citlivé komunikaci ani k úkolům vyžadujícím připojení k internetu. A obecně to platí pro jakýkoli Android, který už nedostává bezpečnostní záplaty.
Co byste na takovém telefonu neměli dělat:
- přihlašovat se do internetového bankovnictví a platebních aplikací
- spravovat hesla a dvoufaktorové ověřování
- otevírat pracovní e-mail nebo firemní systémy
- vést citlivé konverzace přes messengery
Co mu ještě svěřit můžete: offline roli budíku, přehrávače lokální hudby, nouzového foťáku bez připojených účtů nebo navigace se staženými mapami.
Při nákupu nového nebo použitého telefonu se vyplatí délku podpory ověřit předem. U modelů prodávaných v EU od června 2025 stačí nahlédnout do produktového listu v EPREL. U starších přístrojů zjistěte přesný model v nastavení a ověřte ho na webu výrobce nebo na endoflife.date.
Nejnebezpečnější telefon není ten rozbitý. Je to ten, který vypadá, že funguje naprosto v pořádku, jen už se o jeho bezpečnost nikdo nestará.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman