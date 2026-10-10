Tahle cukřenka z jídelní soupravy stála v ČSSR pár korun. Dnes ji sběratelé z Německa vykupují až za 12 000 Kč

Stará cukřenka schovaná po babičce v kredenci většinou nikoho nezaujme a při prvním úklidu letí pryč. Přitom o tyhle nenápadné kousky z časů Československa je dnes zájem za hranicemi a za ten správný kus padne nabídka, nad kterou zůstává rozum stát. Jak poznáte, jestli doma máte jen milou památku, nebo malý poklad?
Proč po českých cukřenkách touží i Němci
Retro nádobí z druhé poloviny minulého století prožívá renesanci a poptávka dávno přetekla za hranice. Obzvlášť čilí jsou sběratelé z Německa a Rakouska, kteří po aukcích i bazarech loví barevné sklo a modrobílý porcelán.
U cibuláku je v tom ironie. Jeho modrý dekor se zrodil v saské Míšni, takže Němci dnes shánějí vzor, který mají tak trochu za vlastní. Porcelánka v Dubí ho navíc desítky let vyváží do světa, takže v zahraničí nevyšel z povědomí.
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Nejvíc rozhoduje původ. Když je na dně zřetelná značka zavedené porcelánky a odpovídá stáří kusu, kupci mají jistotu, že nejde o pozdější nápodobu, a připlatí si.
Jakékoli poškození jde naopak proti ceně rychle. Ulomené držátko, ztracené víčko nebo setřený zlatý lem poptávku prudce stlačí a i nepatrná vlasová trhlinka dokáže hodnotu seříznout o desítky procent. Kompletní dochovaná souprava pak vynese mnohonásobek toho, co samotná cukřenka.
Chybějící značka ale nic nedokazuje, dřív se často kolkoval jen jeden díl za celou soupravu.
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Porcelán s tímhle dekorem má doma kdekdo, přesto většinu lidí nenapadne, že žádnou cibuli na něm nenajdou. Vznikl v německé Míšni, kam se dostal z čínských předloh zhruba v roce 1738. Modré motivy tvoří astra, pivoňka a po okrajích broskve a granátová jablka. Právě jablka kdysi někdo za cibuli považoval a lidový název porcelánu zůstal. U nás se cibulák vyrábí od roku 1885 v Dubí.
Nejvíc napoví značka. Největší hodnotu mají míšeňské kusy malované ještě rukou a značené dvěma zkříženými meči, hlavně ty z doby před druhou světovou válkou. Tuzemská výroba z Dubí nese pod korunkou nápis Zwiebelmuster, zatímco porcelánka Thun dělá dekor k nerozeznání podobný, lidově zvaný falešný cibulák, za nižší cenu. Pomůže i jednoduchá zkouška. „Při jemném poklepu musí jasně zvonit,“ uvedl pro web Dotyk Ladislav Vacek, sběratel historické keramiky. Z naprasklého kusu vyjde jen tupý tón.
Lisované sklo ze Sklo Unionu má svoje hvězdy
Druhou velkou rodinu tvoří skleněné cukřenky, mísy a dózy z lisovaného skla. To se u nás rozjelo koncem padesátých let pod hlavičkou podniku Sklo Union, pod který spadala řada tehdejších skláren, mezi nimi i proslulá Rudolfova huť. Tehdy šlo o běžné zboží za několik desítek korun.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den Lisované sklo ze Sklo Unionu navrhovali skuteční výtvarníci a vzácné série dnes ženou ceny nahoru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za ozdobnými tvary ale stáli skuteční výtvarníci, mimo jiné Rudolf Jurnikl, Adolf Matura nebo František Vízner, jejichž práce dnes patří k nejhledanějším. Některé vzory sjížděly z linek v milionech kusů, jiné jen v krátkých zkušebních sériích, a zrovna ty vzácné ženou ceny nahoru.
Kolik dnes za cukřenku dostanete
Většina cukřenek má cenu několik set korun, pokud vůbec najde kupce. Cena vyletí až u kousků se zvučnou značkou v bezvadném stavu. Za cukřenku většího formátu zdobenou míšeňskými zkříženými meči se na aukcích platí zhruba 3 500 Kč a u předválečných provedení šplhá nabídka ještě výš.
Vysoko se dostanou dochované soupravy a kusy z krátkých sérií, které běžně přesáhnou deset tisíc korun. Souprava Elka složená ze čtyř šálků s podšálky, konvice a cukřenky se v jedné aukci vyšplhala na 12 000 Kč a kompletní cibulákové nebo ručně zlacené servisy jdou do desítek tisíc.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace Než cukřenku odnesete do výkupu Otočte ji dnem vzhůru a pořiďte detailní snímky kolku, spodní strany i prostoru pod víčkem. Projděte doběhlé dražby a zjistěte, jakou částku podobné kousky reálně utržily. V inzerátu uvidíte jen to, kolik si za kus přeje prodávající. Se snímky zamiřte za starožitníkem nebo do aukčního domu, kde vstupní odhad většinou dostanete bez poplatku.
Dražba skoro vždy vynese víc než přímý odkup, protože starožitník si do nabídky započítá provizi i náklady na další prodej.
Starému porcelánu i sklu nesvědčí myčka ani čisticí prostředky, dekor i zlacení se tím snadno setřou, takže stačí vlhký hadřík a vlažná voda. A případnou trhlinu nezkoušejte přelepit, odborník lepený spoj pozná hned a hodnota kusu se zhroutí.
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Zdroje: https://techsvet.cz/zajimavosti/nektery-z-techto-predmetu-mel-doma-kazdy-cechoslovak-bez-vyjimky-tenkrat-staly-od-10-do-200-kc-dnes-maji-cenu-az-od-3-500-do-50-000-kc/vaclav-bartusek/, https://www.crystalporcelan.cz/cibulak-z-dubi/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-tuhle-cukrenku-po-babicce-sedi-na-malem-pokladu-sberatele-vam-za-ni-daji-klidne-26-000-kc-772508, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://www.tiscali.cz/stara-porcelanova-doza-na-cukr-s-modrym-vzorem-lezi-v-ceskych-kuchynich-sberatele-za-ni-plati-i-3-500-kc-667612