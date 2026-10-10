Aktuální mapa pro české houbaře: Pokud vyrazíte jinam, nejspíše se vrátíte s prázdným košíkem

Houbařská sezona umí potěšit, ale i zklamat. Zatímco se někdo vrací z lesa s plným košíkem, jiný nachází jen pár osamělých babek. Rozhoduje nejenom počasí a správné načasování, ale i místo, kam se vydáte. Kdy bývají podmínky pro růst hub tedy nejpříznivější a ve kterých typech lesů máte největší šanci na pořádný úlovek? Poradíme, dle čeho naplánovat výpravu, aby se fakt vyplatila.
Kde teď houby rostou a podle čeho se to vlastně počítá
Mapa pravděpodobnosti růstu hub od
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) není pouhá barevná pomůcka pro nedělní výlet. V pozadí běží výpočet, který pracuje s nasycením půdy srážkami za posledních 30 dní, tedy s indexem API30, a přidává k tomu průměrné teploty za posledních 7 dní. Na metodice se podílí odborníci z České mykologické společnosti. Model je postavený na počasí a na tom, co houby opravdu potřebují.
Podobný princip používá také nezávislý
Mykoindex. Českou republiku rozděluje do čtverců a každému dává skóre od 0 do 100. Srážky bere z měření stanic ČHMÚ, přičemž sleduje hlavně ty, které spadly před 9 až 33 dny. Dává to smysl. Houby většinou nereagují na včerejší liják, ale na vlhkost, která se v půdě drží už nějaký čas.
Aktuální situace: kde jsou podmínky nejlepší
Podle ČHMÚ jsou teď podmínky pro růst hub citelně lepší na Moravě než v Čechách. Výhodu mají hlavně horské a podhorské polohy, zatímco nížiny zůstávají spíš pozadu. Plodné oblasti se nachází v severních a severovýchodních Čechách. Nejvýraznější pás zelených lokalit se táhne přes Liberecký kraj, zejména oblast Jizerských hor a Krkonoš, kde se houby objevují v horských a podhorských lesích. Menší plochy růstu hub jsou patrné také při severní hranici Ústeckého kraje, především v oblasti Krušných hor.
Foto: ČHMÚ, Kde můžete čekat nejvíce houbových úlovků? Aneb kdy vyrazit do lesa, aby výprava měla smysl
Na Moravě a ve Slezsku se oblasti růstu soustřeďují zejména do Moravskoslezského kraje, především do okolí Opavy, Ostravy a podhůří Beskyd. Další menší lokality jsou patrné také ve východní části Olomouckého kraje a místy ve Zlínském kraji. Naopak ve většině západních, středních a jižních Čech a na jižní Moravě převládá menší pravděpodobnost.
Houby nejsou jen základ na polévku
Houby se často berou jako obyčejná surovina z lesa, jenže z výživového hlediska toho nabízí docela dost. Podle Healthline patří mezi
bohaté zdroje vitamínu D, zejména pokud byly vystavené slunečnímu světlu, ať už venku, nebo třeba při sušení. Obsahují také vitamíny skupiny B, konkrétně B2, B3 a B5, které tělo využívá při přeměně živin na energii.
K tomu mají málo kalorií a obsahují
antioxidanty, hlavně ergothionein a glutathion. Ty pomáhají chránit buňky před oxidativním stresem. V houbách jsou také beta-glukany, tedy druh vlákniny spojovaný s podporou imunitního systému. Takže když někdo řekne, že jdete „jen do lesa“, dá se s trochou nadsázky odpovědět, že si nesete domů i slušnou porci živin.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů ČHMÚ, Mykoindex, Healthline
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