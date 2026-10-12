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ANO, nebo STAN. Kdo vyjedná koalici v Olomouci, jaké jsou možnosti?

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Dva dny po volbách je jasné, že o vládu nad Olomoucí se poperou ANO se STAN. Spolupráce obou stran je zatím vyloučená, lídři se ani nebudou scházet. Jaké mají rivalové šance, že sestaví koalici? Jak vychází povolební matematika?
ANO, nebo STAN. Kdo vyjedná koalici v Olomouci, jaké jsou možnosti?

ANO, nebo STAN. Kdo vyjedná koalici v Olomouci, jaké jsou možnosti?

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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