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Ani prášek, ani gel. Myčka umyje nádobí do lesku, když do ní přidáte 1 levnou věc ze spíže

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Sklenice vytažené z myčky bývají zašlé, na příborech ulpí bílé mapy a […]
Ani prášek, ani gel. Myčka umyje nádobí do lesku, když do ní přidáte 1 levnou věc ze spíže

Ani prášek, ani gel. Myčka umyje nádobí do lesku, když do ní přidáte 1 levnou věc ze spíže

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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