Zkuste si představit, že máte za pár týdnů umět nazpaměť celou divadelní roli. Leckdo by se zapotil i ve čtyřiceti. Herečka a moderátorka Tereza Kostková v televizi vyprávěla, jak si s takovým úkolem poradil její otec, a obdivem nešetřila. Její rodiče, herci Petr Kostka a Carmen Mayerová, ji i v pokročilém věku dokážou pořádně zaskočit.
Role v hlavě hned na první zkoušce
Petr Kostka teď zkouší novou hru v Příbrami. Podle dcery přišel už na první čtenou zkoušku s textem naučeným nazpaměť. Stalo se to zhruba dva týdny předtím, než se natáčel díl Show Jana Krause, ve kterém o tom Kostková v listopadu 2026 mluvila.
Petr Kostka se i v 88 letech naučil novou divadelní roli nazpaměť ještě před první čtenou zkouškou. Foto: Matěj Baťha / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, upraveno.
V pořadu na Primě Kostková řekla, že oba rodiče jsou ve výborné fyzické i duševní kondici. „[…] by je měli začít zkoumat, že to už je nějaký přírodní úkaz,“ dodala s nadsázkou. Sama je o generaci mladší, je jí 50 let.
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Kostka se narodil v roce 1938 v Říčanech, je mu 88 let a pochází z hereckého rodu. Dlouhá léta hrál v Národním divadle, pak přešel do Divadla na Vinohradech, kde dnes hostuje, a dál jezdí se zájezdovými představeními. V červnu 2026 převzal na 66. ročníku Zlín Film Festivalu Zlatý střevíček za přínos filmu pro děti a mládež.
Carmen Mayerová se narodila v roce 1944 v Trutnově a je jí 82 let. V sezoně 2026 hraje s dcerou ve hře pro dvě herečky Na útěku. Ztvárňuje v ní tu starší z dvojice, ženu, která utíká z domova důchodců. S manželem jsou svoji od roku 1972 a v roce 2022 oslavili zlatou svatbu.
Carmen Mayerová hraje ve svých 82 letech s dcerou ve hře Na útěku. Foto: David Sedlecký / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, upraveno. Proč je to v jejich věku výjimečné
Vybavování konkrétních zážitků a informací se odborně říká epizodická paměť. Patří k funkcím, které s přibývajícími lety výrazně slábnou. Co se člověk za život naučil a pochopil, mu naopak zůstává poměrně spolehlivě. Učit se ve vysokém věku nový text nazpaměť je proto výkon, který si zaslouží uznání.
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Podle dat Eurostatu za rok 2024, která v říjnu 2026 zveřejnil Český statistický úřad, prožijí Češi po pětašedesátce bez zdravotních omezení méně let než průměrný obyvatel Evropské unie:
Roky ve zdraví od 65 let (2024) Muži Ženy Česko 7,8 roku 8,2 roku průměr EU 10,0 roku 10,5 roku Divadelní zkouška jako trénink hlavy
Studie v časopise Frontiers in Aging Neuroscience z roku 2017 sledovala 179 zdravých lidí ve věku 60–89 let. Ti, kdo čtyři týdny prošli hereckým tréninkem a učili se scény nazpaměť, si potom lépe pamatovali podrobnosti příběhů, které jim výzkumníci pustili, než účastníci kurzu dějin divadla. Zlepšení přetrvávalo i při kontrole po 4 měsících, rozdíl oproti kontrolní skupině ale tehdy už nebyl statisticky významný. V obou skupinách se podobně zlepšila pracovní paměť, rychlost zpracování i schopnost plánovat a soustředit se.
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Výsledek platí pro zdravé dobrovolníky a týká se jen vybavování z paměti. O ochraně před demencí ani o kondici manželů Kostkových studie nic neříká.
Kolik pohybu doporučují po pětašedesátce
Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že po šedesátce mužům i ženám přibývá nedostatku pohybu. Pravidelný pohyb je přitom u starších lidí spojen s menším rizikem pádů, s lepším spánkem i s lepším myšlením a pamětí.
Doporučení pro lidi od 65 let počítá týdně aspoň se 150 minutami pohybu střední intenzity, nebo aspoň se 75 minutami intenzity vyšší, přičemž obojí lze kombinovat. K tomu patří 2 dny v týdnu posilování všech hlavních svalových skupin a trénink rovnováhy a pohyblivosti. Střední intenzitu snadno poznáte: během pohybu ještě zvládnete mluvit, ale zpívat už ne.
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Kdo má chronické onemocnění nebo začíná s pohybem po delší pauze, měl by rozsah a druh cvičení probrat s lékařem. Hlavu si můžete procvičit po hereckém způsobu: naučte se báseň, text oblíbené písničky nebo pár vět v cizím jazyce.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Kostka, https://cs.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mayerová, https://www.denik.cz/film-a-televize/kviz-herec-petr-kostka.html, https://www.zlinfest.cz/-en/news/petr-kostka-is-taking-home-the-golden-slipper-from-zlin-794d6b, https://goout.net/cs/na-uteku/ezgutpi/, https://statistikaamy.csu.gov.cz/nadeje-doziti-v-duchodovem-veku, https://www.nzip.cz/doc/pohyb-04-seniori.pdf, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity, https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2017.00133/full, https://www.idnes.cz/zpravy/revue/spolecnost/rodice-jsou-prirodni-ukaz-meli-by-je-zkoumat-rika-tereza-kostkova.A261123_120746_lidicky_nh