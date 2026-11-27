Prvňačka si celý týden šetří mince v kapse a v pátek zjistí, že na vytouženou samolepku jí chybí pár korun. Takový zážitek ji o penězích naučí víc než dlouhé vysvětlování. S každým rokem ale přibývá otázek a ta nejtěžší přijde s první výplatou z brigády.
Prvňák dostává peníze každý týden
S pravidelným kapesným odborníci doporučují začít kolem nástupu do školy, zhruba v 6 letech. Dítě už by mělo zvládat základní počty, aby si samo spočítalo, kolik si za své peníze koupí. U malých školáků se osvědčuje kratší interval, kapesné jim proto dávejte spíš týdně. Mezi dvěma výplatami uplyne jen pár dní, takže si dítě ještě pamatuje, za co minule utratilo, a může to příště udělat jinak.
Prvňákovi podle odborníků stačí pár desetikorun týdně, často se uvádí 10 až 20 Kč. Kolik nakonec dáte, záleží hlavně na tom, kolik si rodina může dovolit. Peníze dávejte pravidelně ve stejný den, třeba v pondělí ráno. Kapesné pak může růst spolu s dítětem, při postupu do vyššího ročníku třeba o 10 Kč.
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Když dítě všechno utratí hned v úterý, odborníci radí kapesné nedoplácet. Prázdná peněženka je lepší učitel než dodatečná mince. Zeptejte se, co by dítě příště koupilo jinak, a nechte ho, ať si samo navrhne, kolik si z příští výplaty nechá na konec týdne. Kapesné by také nemělo být odměnou za známky ani za běžnou pomoc doma.
Teenager hospodaří s měsíční částkou
Starší děti a středoškoláci by měli přejít na měsíční kapesné. Měsíc s jednou částkou vyžaduje rozmyslet si i výdaje, které přijdou až ke konci, třeba výlet nebo dárek pro kamaráda. Pro středoškoláky doporučuje expertka České bankovní asociace zhruba 600 až 1 000 Kč měsíčně, jiné přehledy odborníků uvádějí pro šestnáctileté a sedmnáctileté až 1 500 Kč.
Vyšší částka může mít protihodnotu. Teenager si z ní sám hradí část výdajů, třeba kroužek, drogerii nebo předplatné hudby. Když mu na konci měsíce nezbude na kino, pochopí, že některé výdaje mají přednost.
Přečtěte si také: Češi ho schovávali za sklem pro návštěvy. Sběratelé za tenhle servis dají i 8 000 Kč Kolik dávají ostatní rodiny
Data Banky Creditas z roku 2024 ukazují, kolik děti v průměru skutečně dostávají. Průměry popisují zvyklosti rodin a vaše částka se od nich klidně může lišit.
Věk dítěte Průměrné kapesné měsíčně (2024) 6–11 let 342 Kč 12–14 let 516 Kč 15–17 let přes 1 000 Kč
Průzkum agentury Ipsos pro Air Bank z července 2025 sledoval nejčastější částky. U dětí od 8 do 12 let se nejčastější kapesné pohybuje mezi 100 a 300 Kč měsíčně, u třináctiletých až sedmnáctiletých mezi 300 a 600 Kč. Přes 11 % rodičů dává víc než 1 000 Kč.
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Pravidla se změnila s flexinovelou, která platí od 1. června 2025. Od 14 let smí dítě pracovat za těchto podmínek, které platí i pro patnáctileté bez dokončené povinné školní docházky:
jen o hlavních prázdninách, jen na lehkých pracích 1. kategorie, s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Po celý rok smí mladistvý pracovat od 15 let a po ukončení povinné školní docházky. Smlouvu může podepsat už v 15 letech, nastoupit ale smí až po skončení docházky. Mladiství nesmějí pracovat přesčas ani v noci. Nejmladší brigádníci mají navíc kratší maximální směny a večer od 20 do 22 hodin pracovat nesmějí.
Přečtěte si také: Tereza Kostková žasne nad svými rodiči. V 88 a 82 letech zvládají věci, které leckdo nedá ani ve 40 Po první výplatě se názory rozcházejí
Jednotný návod neexistuje, rodiny to řeší různě a názory se rozcházejí. Podle některých expertů je v pořádku kapesné s brigádou snížit. „Může se i snížit pravidelné kapesné od rodičů, aby se dítě naučilo hospodařit […],“ uvedla pro Seznam Zprávy Zdeňka Hildová, ředitelka e-learningového portálu EDUCA České bankovní asociace. Rodič by podle ní měl dál radit a podporovat.
Jiní varují, že když teenager musí každý měsíc odevzdat pevnou částku domů, brigáda se mu snadno změní v pouhou povinnost a o penězích se z ní moc nenaučí. Živit dítě je navíc pořád úkol rodičů.
Jestli teenagerovi s první brigádou kapesné snížit, nebo ho nechat, rodiny řeší různě a jednotný návod neexistuje. Ilustrační foto.
Kdo si peníze odpracoval za pultem nebo v sadu, přepočítává pak cenu nových tenisek na hodiny práce. Ať se rozhodnete jakkoli, brigádu podpořte a domluvte se s dítětem, že část výplaty odloží stranou.
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Zdroje: https://www.csas.cz/cs/blog/karty-ucty/vse-o-kapesnem, https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/kapesne-uci-deti-hospodarit-s-penezi-40073594, https://zpravy.aktualne.cz/finance/kapesne-je-v-prumeru-500-korun-mesicne-na-skolaka-je-to-hodn/r~38d381eece3d11e9b1410cc47ab5f122/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-jake-davat-detem-kapesne-40298969, https://cnn.iprima.cz/jak-vysoke-kapesne-dostavaji-ceske-deti-stokoruny-na-mesic-casto-na-ucet-odhaluje-pruzkum-483800, https://energozrouti.cz/clanek/deti-kapesne-brigada-od-15-let-vlastni-vydelek, https://energozrouti.cz/clanek/odbornici-varuji-pred-mesicnim-kapesnym-pro-deti, https://www.mesec.cz/clanky/zaci-a-studenti-kdo-si-muze-vydelavat-na-letni-praznidnove-brigade-a-kdo-i-v-prubehu-skolniho-roku/, https://www.businessinfo.cz/clanky/brigady-nove-i-pro-ctrnactilete-bez-ukoncene-zs-jaka-jsou-nova-pravidla-a-omezeni/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39756-kapesne-deti, https://www.ipsos.com/cs-cz/node/804406, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.kb.cz/cs/clanky/ucty/dospivani-a-kapesne-pojdme-mluvit-s-teenagery-o-penezich, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-osobni-seo-jak-na-kapesne-270436