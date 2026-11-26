Ve věku 68 let po náhlé srdeční příhodě zemřel herec, kterého diváci znali z Pomády, Zoufalých manželek nebo Myšlenek zločince.
Ve věku 68 let zemřel americký herec Steven Hack, který během své dlouhé kariéry prošel filmem, televizí i divadlem. Diváci ho mohli znát ze slavného muzikálu Pomáda, ale i z řady populárních seriálů. Objevil se například v Zoufalých manželkách, Mentalistovi, American Horror Story nebo Myšlenkách zločince. Menší role ztvárnil také ve filmech Minority Report a Thor: Temný svět. Jeho smrt přišla náhle, herec podle oznámení podlehl srdeční příhodě.
Zemřel herec z Pomády a Zoufalých manželek
O Hackově úmrtí informovala divadelní společnost Interact, u jejíhož vzniku stál. „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Steven Hack nedávno zemřel doma v důsledku náhlé a neočekávané srdeční příhody,“ uvedla společnost na Instagramu. Pro jeho kolegy tak přišla zpráva nečekaně. Hack přitom zůstával aktivní především v divadelním prostředí, kde si během let vybudoval pověst zkušeného a všestranného umělce.
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K herectví se dostal už jako mladý a výraznou stopu zanechal také na muzikálové scéně. Jeho filmovým debutem byla dle Variety Pomáda, která se později stala jedním z nejznámějších muzikálových filmů vůbec. Hack se následně objevil také v původním broadwayském obsazení muzikálu Kočky. Před kamerou pak získával především menší role a jeho tvář se objevila například ve filmech Minority Report nebo Thor: Temný svět.
Televizní kariéra mu přinesla desítky dalších příležitostí. Hack se objevil mimo jiné v seriálech Ženatý se závazky, Zoufalé manželky, Mentalista, Scrubs, American Horror Story nebo Myšlenky zločince. Jeho divadelní kolegové na něj nyní vzpomínají nejen jako na schopného herce a tanečníka, ale také jako na člověka, který měl výrazný smysl pro humor a byl ochotný pomáhat ostatním. „Steven byl talentovaným a všestranným umělcem a milovaným členem naší umělecké rodiny. Jeho umělecké nadání, smysl pro humor, vřelost a štědrost obohacovaly vše, čeho se dotkl,“ uvedli jeho kolegové. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a sice producenta Iana Mollyho Meldruma.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Variety, Instagram interactla
Článek Zemřel známý herec z filmů a seriálů Steven Hack: Jeho kolegové vedle talentu vyzdvihují i vřelost a humor pochází z webu Světkreativity.