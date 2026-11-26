Protipovodňová nádrž Jelení na Kobylím potoce dokázala při zářijových povodních v roce 2024 zadržet mimořádné množství vody a ochránit Karlovice před rozsáhlými škodami. Projekt, který kombinuje technickou ochranu s obnovou přírodních prvků v krajině, nyní získal Cenu Moravskoslezského kraje v soutěži Adapterra Awards 2026.
Suchá nádrž je speciální vodní dílo, které je za běžných podmínek prázdné a vodu zadržuje pouze při povodni. Na rozdíl od klasické přehrady tedy neslouží k trvalému ukládání vody, ale vytváří volný prostor, do něhož se může při zvýšených průtocích dočasně rozlít. Voda následně odtéká spodní výpustí omezeným množstvím, takže se snižuje povodňová vlna a její ničivé účinky na obce a další území pod hrází. Po opadnutí povodně se nádrž postupně sama vyprázdní.
Suchá nádrž Jelení byla dokončena v roce 2019 severovýchodně nad Karlovicemi na Kobylím potoce. Její retenční prostor má objem přibližně 865 tisíc m³ a je navržen tak, aby stoletou povodeň s průtokem 33,5 m³/s dokázal utlumit na neškodný odtok 4,41 m³/s. Hráz je vysoká 16,5 metru a její koruna měří 273 metrů. Jde o největší suchou nádrž se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji.
Skutečnou zkouškou se staly povodně v září 2024, kdy se nádrž zcela zaplnila a musela odolávat průtokům blížícím se hodnotám tisícileté vody. Přesto zůstala stabilní a splnila svůj hlavní účel – ochránila Karlovice před rozsáhlými povodňovými škodami. Už krátce po dokončení přitom zachytila menší povodňovou vlnu.
Součástí projektu byla také revitalizace přibližně 900 metrů koryta Kobylího potoka a téměř 500 metrů jeho přítoků. V obnovených úsecích vznikly tůně a mokřady, které podporují přirozené fungování krajiny a umožňují vodě rozlévat se do okolí. Nádrž tak vedle protipovodňové ochrany přispívá také k přírodě blízkému hospodaření s vodou.
Stavba stála 150 milionů korun bez DPH. Financovalo ji Povodí Odry z vlastních prostředků a s využitím dotace ministerstva zemědělství. Ocenění v soutěži Adapterra Awards získali také Ing. Brázda ze společnosti AQUATIS a Ing. Stuchlíková z ateliéru FONTES.
Jana Nováková
zdroj: Povodí Odry