V Brně budou o víkendu uzavřené nejen Pisárecké tunely, které se opravují skoro dva měsíce, ale i Královopolské tunely. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má totiž naplánovanou jejich pravidelnou každoroční údržbu.
Uzavírku potvrdil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala s tím, že město s požadavkem na ni souhlasilo i přes to, že budou tunely zavřené oba. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl následně po čtvrtečním jednání s vedením firmy Eltodo na síti X potvrdil, že řidiče již brzy čeká obrovská úleva. Od pondělí se totiž podle něj Pisáreckými tunely opravdu bude dát jezdit, a to po 49 dnech.
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„V Pisáreckém tunelu v Brně se aktuálně osazuje poslední dopravní značení podle projektu a postupně probíhají předepsané zkoušky a testy všech zařízení, především zabezpečovacích systémů. Zároveň stavební úřad svolal na pátek 27. listopadu ústní jednání spojené s prohlídkou stavby," uvedl pro novináře Mátl s ním, že právě při prohlídce si silničáři ověří, že stavba a technologie odpovídají dokumentaci.
Zástupci ŘSD zároveň posoudí, zda lze oba tunely předčasně užívat. Po potvrzení jejich funkčnosti se v neděli 29. listopadu ve večerních hodinách zprovozní Pisárecký tunel a MUK Hlinky.
Pisárecké tunely měly být otevřené po 40 dnech již toto pondělí. Frma Eltodo, která pracuje na obnově technologií, ale své práce nestihla dokončit včas. Ani ne 48 hodin před plánovaným koncem požádala o prodloužení uzavírky o dalších devět dnů.
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„Zhotovitel potvrdil, že pokud nedojde k nějaké neočekávané situaci (nutné prověření funkčnosti všech zařízení), bude Pisárecký tunel v neděli 29. listopadu večer zprovozněn," uvedl Mátl na síti X s tím, že se otevře také tunel Hlinky a celá mimoúrovňová křižovatka.
Nadcházející víkend ale ještě znovu otestuje trpělivost šoférů. Kvůli zajištění bezpečného provozu Královopolského tunelu musí podle zákona správce komunikace provést pravidelnou kontrolu, servis a údržbu především technologického vybavení. Jedná se zejména o kontrolu a údržbu videodetekčních a záznamových zařízení, primárního a záložního napájení a požárně bezpečnostních zařízení, systému větrání, osvětlení a dopravního značení.
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Uzavírka potrvá od pátku 27. listopadu od 21:00 do neděle 29. listopadu do 15:00. Součástí prací bude také kontrola a servis operátorských stanovišť a geotechnický monitoring. „Realizaci těchto povinných údržbových prací již nelze dále odkládat," uvedl Mátl. Po dobu uzavírky bude doprava vedena po vyznačených objízdných trasách.