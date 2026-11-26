Hrad skrytý pod lesním pahorkem
Hrad Vízmburk byl postaven ve druhé polovině 13. století na vyvýšeném místě nad údolím řeky Úpy. Jeho zakladatelem byl šlechtic
Tas z Vízmburku, příslušník významného východočeského rodu pánů erbu zlatého třmene. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1279, kdy se objevuje v Dalimilově kronice.
Nešlo o žádnou malou tvrz. Hrad měl
mohutnou válcovou věž, palácová křídla, kapli i kuchyni. Jeho obyvatelé měli k dispozici reprezentativní prostory odpovídající postavení tehdejší šlechty. V průběhu 14. století se majiteli stali páni z Dubé.
Klidné období však netrvalo věčně. Po husitských válkách se na hradě usadila vojenská posádka, která podnikala loupeživé výpravy proti slezským městům. Ta se nakonec spojila a rozhodla se s nebezpečnou tvrzí skoncovat.
V roce 1447 Vízmburk vykoupila a nechala zbořit.
Při ničení hradu se zřítily horní části budov a věže. Kamení, zdivo a další materiál se sesunuly dovnitř hradního areálu. Postupně je překryla hlína a lesní vegetace. Z někdejšího sídla zůstala jen
nenápadná terénní vyvýšenina, kterou by člověk jen těžko považoval za pozůstatek významného šlechtického hradu.
Hypotetickou podobu původního hradu si můžete prohlédnout ve videu:
Archeologové čekali skromnou zříceninu
K jeho znovuobjevení došlo až v srpnu 1972. Archeolog Antonín Hejna z Archeologického ústavu ČSAV zahájil na zalesněném pahorku výzkum. Původně šlo o poměrně skromný plán. Vědci předpokládali, že objeví menší opevněné sídlo s převahou dřevozemních konstrukcí a jen několika kamennými stavbami.
Hned první sondy však ukázaly, že se pod nánosy suti nacházejí
rozsáhlé kamenné konstrukce a části palácových prostor. Na některých místech vrstva destrukčního materiálu dosahovala šesti až osmi metrů.
Pískovcová středová konzole v jižní síni naznačila, že hrad měl mnohem propracovanější architekturu, než se původně předpokládalo. Vědecká rada proto rozhodla, že nezůstane jen při sondách.
Celý hradní komplex se musí postupně odkrýt a prozkoumat.
Následující roky znamenaly obrovské množství práce. Z pahorku bylo odvezeno tisíce kubíků suti. Archeologové postupně odhalovali jednotlivé části hradu a získávali představu o jeho původní podobě. Výzkum pokračoval až do roku 1984.
Zachovaly se místnosti i vzácné architektonické detaily
Archeologové nečekali, že hrad objeví v tak dobrém stavu. Hradní zdivo se na některých místech zachovalo až do výšky prvního patra. Díky tomu bylo možné rekonstruovat původní uspořádání budov a lépe pochopit, jak se na hradě žilo.
Mezi nálezy byly části kamenických prvků, které dokládají vysokou úroveň tehdejšího stavitelství. Objevily se také
klenby, stavební železo, keramické nádoby, části měděného nádobí a další předměty každodenní potřeby.
Pod vrstvou destrukční suti archeologové narazili také na stopy požáru a zuhelnatělé zbytky dřevěných konstrukcí. Právě tyto nálezy pomáhají rekonstruovat poslední období existence hradu.
Přezdívka
"české Pompeje" tak nebyla náhodná. Stejně jako slavné italské město se i Vízmburk zachoval díky tomu, že ho po zániku překryla mohutná vrstva materiálu. V jeho případě ovšem nešlo o sopečný popel, ale o trosky vlastních budov a následné přírodní nánosy. Nádvorní strana východního paláce s kuchyní v pozadí | Zdroj: Petr Kinšt – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Creative Commons Hrad se nakonec podařilo zachránit
Samotné odkrytí hradu ještě neznamenalo jeho záchranu. Po skončení hlavního archeologického výzkumu zůstala zřícenina dlouhou dobu jen provizorně zabezpečená. Odkryté pískovcové zdivo začalo vlivem počasí a dalších vnějších vlivů rychle chátrat. Některé části se dokonce zřítily.
Nová etapa začala díky
nadšencům a Sdružení pro Vízmburk. Od roku 2008 se postupně rozběhla rozsáhlá obnova, jejímž cílem bylo zachovat unikátní archeologickou památku pro další generace. Práce pokračovaly až do roku 2021 a zahrnovaly také stabilizaci zdiva a vybudování nového zastřešení, které chrání dochované konstrukce před povětrnostními vlivy.
Dne
29. května 2021 se hrad poprvé ve své historii otevřel veřejnosti v obnovené podobě. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen samotné středověké zdivo, ale také expozici přibližující život na hradě a výsledky archeologického výzkumu. Nechybí ani trojrozměrný model, který ukazuje, jak Vízmburk vypadal v době své největší slávy.
Z nenápadného lesního pahorku se tak stala jedna z nejpozoruhodnějších historických památek Podkrkonoší. A člověk si při pohledu na odkryté hradní místnosti jen těžko představí, že ještě před půl stoletím nad nimi rostly stromy a ležely tisíce tun kamení.
Zdroje článku:
npu.cz, hrad-vizmburk.cz, vizmburk.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová