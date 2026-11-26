Růst cen energií na evropských trzích se po několika letech zlevňování znovu promítá do výdajů českých domácností. Dodavatelé postupně zveřejňují nové ceníky, které začnou platit od ledna příštího roku. Změny se týkají především produktů bez garantované ceny, nikoliv zákazníků, kterým stále běží sjednaná fixace.
Největší tuzemský dodavatel elektřiny ČEZ zvýší ceny přibližně 1,6 milionu zákazníků. U nejběžnější distribuční sazby D02d vzroste obchodní cena elektřiny z dosavadních 3 860 korun na 4 190 korun za megawatthodinu včetně DPH. U zemního plynu se cena zvýší přibližně z 1 560 na 1 740 korun za megawatthodinu.
Zdražování oznámila také společnost innogy. Podle jejího oficiálního vyjádření se u produktů Standard zvýší cena elektřiny o 149 korun a plynu o 330 korun za megawatthodinu bez DPH. Vyšší ceny elektřiny i plynu připravila rovněž Pražská plynárenská, zatímco E.ON oznámil zdražení elektřiny.
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Některé domácnosti zaplatí o tisíce korun více
Výraznější dopad pocítí především domácnosti s vysokou spotřebou energií, například majitelé rodinných domů využívající plyn k vytápění. Pokud zákazník ČEZ spotřebuje ročně 20 megawatthodin plynu, zvýšení obchodní ceny o 180 korun za megawatthodinu pro něj při nezměněné spotřebě představuje dodatečný výdaj 3 600 korun ročně.
Domácnost se spotřebou 2,5 megawatthodiny elektřiny v sazbě D02d si u stejného dodavatele připlatí za samotnou dodávku elektřiny přibližně 825 korun ročně. Konečný účet ovšem ovlivňuje také regulovaná část ceny, kterou dodavatel neurčuje, a případné změny dalších poplatků.
Právě proto není možné pouze podle výše současných záloh spolehlivě určit, o kolik se jednotlivým domácnostem zvýší celkové výdaje. Přesnější představu poskytne poslední roční vyúčtování, ve kterém zákazník najde skutečnou spotřebu i sjednaný produkt.
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Důležitým termínem je 22. prosinec
Domácnosti se nemusejí s oznámeným zdražením automaticky smířit. Jestliže dodavatel jednostranně mění obchodní cenu elektřiny nebo plynu, musí zákazníka o změně řádně informovat nejméně 30 dní předem. Spotřebitel, který s novou cenou nesouhlasí, může smlouvu vypovědět bez sankce nejpozději desátý den před účinností změny.
V případě zdražení od 1. ledna 2027 připadá tento termín na 22. prosince 2026. Výběr nového dodavatele se však nevyplatí odkládat na poslední chvíli, protože samotný přechod vyžaduje určitý čas.
Při porovnávání nabídek by domácnosti měly vedle ceny za megawatthodinu sledovat také stálé měsíční poplatky, délku smluvního závazku, podmínky automatického prodlužování smlouvy a případné sankce za její předčasné ukončení. Levnější jednotková cena totiž ještě nemusí znamenat nejnižší celkové roční náklady.
Seznam Zprávy, Peníze.cz, innogy.cz, Energetický regulační úřad