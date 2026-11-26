Představte si důchodkyni, která peče dorty na objednávku pro sousedy a známé. Přivýdělek se jí hodí, jenže každé jaro řeší, jestli kvůli pár zakázkám musí vyplňovat daňové přiznání. Pravidla se teď mění v její prospěch. Změna prošla jako pozměňovací návrh k zákonu o evidenci tržeb a vedle debat o EET o ní skoro nebylo slyšet.
Za rok 2026 platí ještě stará hranice
Zákon č. 180/2026 Sb. zdvojnásobuje hranici ročních příjmů podléhajících dani, nad kterou je daňové přiznání povinné. Místo dosavadních 50 000 Kč bude 100 000 Kč. Nová částka se poprvé uplatní u přiznání za rok 2027, která se podávají na jaře 2028. Za rok 2026 se ještě řídíte hranicí 50 000 Kč, takže kdo ji překročil, přiznání podat musí. Mění se přitom jen povinnost podat přiznání a přivýdělek od daně osvobozený není.
Až 100 000 Kč platí pro důchodce bez zaměstnání. Kdo vedle důchodu chodí do práce a má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani, má pro vedlejší příjmy nižší hranici, a to 40 000 Kč za rok 2027 a dál. Tahle výjimka z přiznání ale platí jen pro toho, kdo pracuje pro jednoho zaměstnavatele, případně pro několik postupně, a u každého z nich podepsal prohlášení k dani. Kdo má dvě zaměstnání současně, přiznání podává.
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Kdo Za rok 2026 Za rok 2027 a dál důchodce bez zaměstnání (všechny příjmy podléhající dani) 50 000 Kč 100 000 Kč důchodce v zaměstnání (vedlejší příjmy) 20 000 Kč 40 000 Kč Do limitu se počítá tržba ze zdanitelných příjmů
Do hranice se sčítají zdanitelné příjmy z různých zdrojů, peníze osvobozené od daně se do ní nezapočítávají. Zákon mluví o příjmech a zisk nerozhoduje. Když za dorty utržíte peníze, počítá se celá částka, i když velká část padla na mouku, máslo a elektřinu.
Do hranice patří například:
drobné podnikání, pronájem, například zahrady nebo chaty, příležitostná činnost, třeba občasné doučování, ale jen pokud za rok vynese přes 50 000 Kč. Přečtěte si také: Celníci zabavili seniorovi 12 lahví z dovolené. Za jejich obsah může zaplatit až 3 000 eur
Pravidelně vyplácený důchod je do zákonného stropu od daně osvobozený, takže běžný starobní důchod se do hranice nepočítá. Výjimkou jsou velmi vysoké důchody nad tímto stropem. Stranou zůstávají také dávky sociální podpory a příjmy, ze kterých už byla sražena srážková daň, typicky úroky z bankovního účtu.
Proč stát papíry odpustí
Změnu navrhl poslanec Vojtěch Munzar z ODS a jeho pozměňovací návrh podpořili poslanci koalice i opozice. Podle důvodové zprávy k návrhu z roku 2026 by u přivýdělků do této výše daň po základní slevě na poplatníka vyšla zpravidla nulová, výjimkou jsou hlavně někteří daňoví nerezidenti. Lidé tak ušetří papírování a státní rozpočet by podle zdůvodnění návrhu neměl nic ztratit.
Tatáž důvodová zpráva připomíná, že kdo přiznání podává z jiného důvodu nebo dobrovolně, příjmy z přivýdělku do něj uvede.
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Přiznání musí vždy podat ten, kdo vykazuje daňovou ztrátu, a to i s příjmy pod hranicí.
Podnikající důchodce přehledy podává dál
Novela mění jen daňová pravidla a sociálního ani zdravotního pojištění se netýká. Daňový poradce Richard Jahoda z Grinexu pro BusinessInfo.cz varoval, že lidé mohou vyšší limit pro přiznání chybně chápat jako konec odvodů na pojištění.
Důchodce s živností proto dál podává přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení. Povinnost má každá OSVČ, která podnikala aspoň část roku, i když nemusí podávat daňové přiznání. Výjimku mají jen ti, jejichž daň se za daný rok rovná paušální dani. Nepodání nebo zpoždění je přestupek, za který hrozí pokuta.
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Samostatný přehled odevzdává podnikající důchodce i své zdravotní pojišťovně, opět bez ohledu na přiznání, ve vlastním termínu a se stejnou výjimkou pro paušální daň. Od roku 2026 se podává pouze elektronicky.
Důchodce s živností dál posílá přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně, i když daňové přiznání podávat nemusí. Ilustrační foto. Zdroj: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash. Kdy se vyplatí zeptat
Nejjednodušší situaci má důchodce bez zaměstnání, který vedle běžného důchodu jen občas něco vydělá. Pokud jeho příjmy podléhající dani za rok 2027 nepřesáhnou 100 000 Kč a nemá ztrátu ani jiný důvod přiznání podat, na jaře 2028 ho podávat nemusí.
Důchodkyně s dorty z úvodu by si měla během roku zapisovat, kolik jí zákazníci zaplatili, protože rozhoduje celková tržba. Pokud peče na živnostenský list, přehledy pro ČSSZ a pojišťovnu ji neminou. Při souběhu více příjmů, práci na dohodu nebo vysokém důchodu je rozumné ověřit si situaci na finančním úřadu nebo u daňového poradce.
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