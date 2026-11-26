Začátkem listopadu Ryanair prodloužil dobu, kdy se cestující mohou online odbavit, a na první pohled to vypadalo jako vstřícný krok. Kdo si ale za místo v letadle nepřiplatí, čeká teď na číslo svého sedadla déle než dřív. Ryanair létá i z Prahy a Brna, takže se novinka týká každého Čecha, který s ním poletí bez placeného místa. Nejvíc ji pocítí dvojice a skupiny, které chtějí sedět pohromadě.
Odbavit se jde o dva dny dřív
Od 3. listopadu 2026 se cestující s náhodně přiděleným místem zdarma může online odbavit už 72 hodin před odletem. Dřív to šlo nejdřív 24 hodin předem. Online odbavení končí pro všechny 2 hodiny před odletem.
Kdo tuto lhůtu nestihne, zaplatí podle podmínek z listopadu 2026 za odbavení na letišti 55 eur za osobu. U části rezervací platí výjimky. Pohodlnější je proto odbavit se v klidu z domova.
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Dřív se místo zdarma přidělovalo přímo při online odbavení. Číslo sedadla bylo hned na palubní vstupence, takže kdo se odbavil co nejdřív, znal ho zhruba den před cestou. Teď Ryanair přiděluje místo zdarma až po odbavení.
Od konce října 2026 dostanou cestující bez placeného místa náhodné sedadlo až zhruba 3 až 4 hodiny před odletem a jeho číslo se pak objeví v digitální palubní vstupence. Aerolinka změnu potvrdila 23. listopadu 2026, platí od přechodu na zimní letový řád. Spěchat s odbavením hned po jeho otevření kvůli lepšímu místu tak už nemá smysl.
Starý a nový postup se nejlépe porovnají vedle sebe, včetně změny na letištních přepážkách:
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Dřív Nově (stav k listopadu 2026) Online odbavení s místem zdarma nejdřív 24 hodin před odletem 72 až 2 hodiny před odletem (od 3. 11. 2026) Kdy znáte číslo sedadla hned při odbavení až po odbavení, zhruba 3 až 4 hodiny před odletem Uzávěrka přepážek a výdeje zavazadel 40 minut před odletem 60 minut před odletem (od 10. 11. 2026) Za jistotu se platí
Změnu Ryanair předem neohlásil, upozornili na ni cestující a irský tisk. Aerolinka trvá na tom, že každý, kdo si nepřiplatí, dostane místo dál zdarma a placený výběr je dobrovolný.
Při náhodném přidělení ale dospělí na jedné rezervaci nemají záruku, že budou sedět vedle sebe. Jistotu dává jen placený výběr. Jeho cena podle stavu v listopadu 2026 závisí na poloze místa v letadle, na trase i na termínu. Běžná sedadla stojí od 3 eur, nejdražší místa vpředu přes 40 eur.
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U rezervací od 25. června 2026 dostane dítě ve věku 2 až 11 let při náhodném přidělení zdarma místo vedle dospělého, který s ním cestuje na stejné rezervaci. Maminka s předškolákem tak o společná sedadla nepřijde. Tatínek nebo dospívající sourozenec ale mohou sedět jinde.
Děti ve věku 2 až 11 let dostanou u Ryanairu i bez příplatku místo vedle dospělého ze stejné rezervace. Ilustrační foto. Zdroj: Minho Jeong / Unsplash.
Rodina, která za místa nezaplatí, musí počítat spíš s řadami vzadu. O sedadla vepředu bývá největší zájem a zpravidla zmizí jako první, upozorňuje sama aerolinka.
Kdy si místo radši koupit
Nejméně času na rozmyšlenou mají lidé s odbaveným kufrem, protože přepážky teď zavírají dřív, a to na všech letištích sítě. Fronty u bezpečnostní a pasové kontroly mají podle Ryanairu cestující s kufrem zvládnout v klidu a ještě stihnout cestu k bráně. Placené místo jde dokoupit i po odbavení, nejpozději 2 hodiny před odletem a jen podle volné kapacity. Kdo své sedadlo uvidí zhruba 3 hodiny předem a kufr musí odevzdat hodinu před odletem, má na rozhodnutí o příplatku jen asi 2 hodiny, často ve vlaku nebo v autě cestou na letiště.
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Kdo potřebuje sedět vedle partnera, kamarádky nebo staršího rodiče, udělá nejlépe, když si místo vybere hned při rezervaci. Později už nemusí být volná dvě sedadla vedle sebe. Kdo letí sám a sedadlo mu je jedno, může se odbavit z domova a na číslo místa klidně počkat.
Všechny uvedené lhůty a poplatky platí k listopadu 2026. Pravidla aerolinek se mohou rychle změnit, proto si před každou cestou ověřte aktuální podmínky přímo u Ryanairu.
Zdroje: https://help.ryanair.com/hc/en-gb/articles/12892714228753-What-is-Ryanair-s-Seat-Policy, https://help.ryanair.com/hc/en-gb/articles/45954440547729, https://www.travelerstoday.com/articles/61264/20261114/ryanair-free-check-extends-72-hours-your-seat-arrives-much-later.htm, https://alba24.ro/ryanair-schimba-regulile-pentru-pasagerii-care-nu-platesc-alegerea-locului-in-avion-cand-vor-afla-ce-scaun-au-primit-1166910.html, https://www.instalki.pl/news/internet/zwrot-w-polityce-ryanaira-darmowa-odprawa-wydluzona-trzykrotnie-ale-jest-haczyk/, https://ekonomickydenik.cz/?p=186753, https://www.moneysavingexpert.com/news/2026/06/ryanair-parents-children-free/, https://www.irishtimes.com/life-style/travel/2026/11/23/ryanair-quietly-changes-seating-policy-for-passengers-who-do-not-pre-book-seat/, https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ryanair-zavadi-dalsi-chytak-dulezitou-informaci-rekne-cestujicim-az-tesne-pred-odletem-1437555
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