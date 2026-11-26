Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany Zavítejte navštívit nejvíce osvětlený dům u nás, FOTO: Se svolením Osvětlený dům Libišany
Rodinný dům v Libišanech na Pardubicku vstupuje letos do své desáté vánoční sezony. Loni na něm zářilo přes 367 tisíc LED žárovek. Pro veřejnost se stavení poprvé rozsvítí v neděli 29. listopadu v 17 hodin. Vstupné majitelé nevybírají ani letos. Na domě loni svítilo přes 367 tisíc žárovek
Stavení manželů Hlouškových v obci Libišany v Pardubickém kraji patří k nejznámějším vánočně vyzdobeným domům v Česku. Kolik přesně světýlek na něm bude zářit v letošní jubilejní desáté sezoně, ale majitelé do poslední chvíle neprozradili. Na facebookové stránce Osvětlený dům Libišany o přesný počet uspořádali soutěž, která končí 27. listopadu, a vítěze vyhlásí o den později.
Už loňská čísla přitom dávají představu o rozsahu celé výzdoby. Podle údajů z loňské sezony svítilo na domě a v jeho okolí celkem 367 797 LED žárovek, což obnášelo přes 8 tisíc metrů svítících řetězů, 871 metrů prodlužovacích kabelů, 618 zásuvek a 386 trafostanic doplněných o přepěťovou ochranu a měřič spotřeby. Taková instalace samozřejmě nevzniká přes noc, majitelé proto s přípravami začínají už na podzim v září nebo říjnu. Každý rok navíc řeší nefunkční řetězy, které musí na místě opravit či vyměnit, a loni všechno stihli zapojit jen den před prvním sněhem.
Za stodolou vyrostl okruh s nafukovacími atrakcemi
Samotná světýlka ale netvoří jedinou podívanou, velkou část výzdoby si totiž majitelé vyrábějí sami. V zahradě stojí betlém v životní velikosti, dřevěná zvířátka, miniaturní vánoční vesnička i nápis PF s aktuálním rokem. Před domem září velké hvězdy, rozsvícený je také velký strom a děti mohou vhodit přání do schránky na dopisy Ježíškovi.
Loni manželé Hlouškovi trasu pro návštěvníky ještě protáhli do zadní části pozemku, kde za stodolou vznikl nový okruh s nafukovacími atrakcemi pro děti a dalšími dekoracemi. Během adventu a svátků zahradou podle odhadu majitelů projde zhruba 25 tisíc lidí, kteří se na místě mohou zapsat také do knihy návštěv.
Pro veřejnost se zahrada otevře 29. listopadu
Letošní sezona má ostatně hned dva starty. V sobotu 28. listopadu chystají majitelé rozsvícení pro obyvatele obce, od 17:30 bude připravený čaj, svařák a teplé občerstvení, v 18 hodin začne hudební doprovod a přibližně mezi 18. a 19. hodinou se domeček rozsvítí. Široké veřejnosti se pak zahrada otevře o den později, v neděli 29. listopadu v 17 hodin. Následně bude dům svítit každý den až do Tří králů vždy od 17 do 21 hodin.
Letos poprvé chystají majitelé v zahradě také větší mikulášský večer, který připadá na sobotu 5. prosince a proběhne venku za každého počasí. Domeček se rozsvítí v 17 hodin, o půl hodiny později dorazí Mikuláš s anděly a realisticky pojatými čerty a program potrvá zhruba do 20 hodin. Vstup na akci je zdarma, na osobní setkání s Mikulášem je ale nutné si předem rezervovat balíček se sladkostmi, ovocem, perníčkem a malou hračkou za 200 korun na dítě. První kolo rezervací bylo jen pro děti z Libišan, pro děti z okolních obcí majitelé otevřou rezervace později a ohlásí je na facebookové stránce Osvětlený dům Libišany.
Od parkoviště u hřiště je to 300 metrů pěšky
Vstupné se neplatí, kdo chce, přispěje do kasičky. Při příjezdu autem se vyplatí zamířit rovnou na vyhrazené parkoviště u místního fotbalového hřiště, které je označené cedulemi a svítící kometou s nápisem.
Kdo přijíždí od Hradce Králové, najde parkoviště hned u cedule obce po levé straně, ve směru od
Pardubic je naopak potřeba projet celými Libišany až na konec, kde leží parkovací plocha po pravé straně. Od hřiště vede cesta k osvětlenému domu zhruba 300 metrů rovně do vesnice. Majitelé zároveň žádají motoristy, aby auta nenechávali na travnatých plochách ani před vjezdy místních sousedů. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( facebook, overenorodici, kudyznudy, novinky).