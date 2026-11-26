Pozemek je koupený, plynová přípojka vede až k plotu a rodina počítá s tím, že v novém domě bude topit kotel na plyn jako kdysi u rodičů. Stavět chce na začátku příští dekády, protože do té doby ještě spoří. Na první schůzce ale projektant upozorní, že s takovým topením by projekt možná vůbec neprošel. Důvodem je chystaná změna pravidel, která se dotkne těch, kdo stavbu teprve plánují.
Proč kotel na plyn neprojde
Evropská směrnice EPBD, která upravuje energetickou náročnost budov, zavádí pro novostavby budovu s nulovými emisemi. Kotel na plyn pálí fosilní palivo v domě samotném, a právě to nová definice zakazuje. Podle směrnice u takové budovy přímo v místě stavby nesmějí vznikat žádné uhlíkové emise z fosilních paliv. Jako jediný zdroj tepla proto kotel na plyn neobstojí. Přípojka u pozemku na tom nic nemění.
Druhou podmínkou je nízká spotřeba energie. Limit bude přísnější než u dnešních budov s téměř nulovou spotřebou energie. Spotřebu ovlivňuje například zateplení, okna nebo větrání.
Novostavby od roku 2030
Směrnice určuje dva termíny. Nové budovy veřejných subjektů mají nulové emise splňovat od 1. ledna 2028, ostatní novostavby včetně rodinných domů od 1. ledna 2030. Český návrh přebírá stejná data. Kdo staví teď a hotovo bude mít dlouho před rokem 2030, ten s novým pravidlem počítat nemusí. Rozhodný okamžik, tedy jestli bude rozhodovat žádost o povolení, nebo dokončení stavby, ale zatím stanovený není.
Přečtěte si také: Švédové takhle topí přes 250 let. Stačí jednou zatopit a teplo vydrží až 12 hodin
Česko mělo nová evropská pravidla převzít do 29. května 2026 a nestihlo to. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozeslalo návrh novely zákona o hospodaření energií k připomínkám ostatním úřadům v září 2026, kolo připomínek se uzavřelo v říjnu. Platné právo to tedy zatím není, text se ještě může měnit a teprve po schválení zákona přijdou na řadu vyhlášky.
Tepelné čerpadlo není jediná cesta
Návrh nepředepisuje jedinou technologii. Novostavba může podle něj využít například:
tepelné čerpadlo, které lidé volí nejčastěji, napojení na účinné dálkové vytápění, topení biomasou, třeba peletami, jiný obnovitelný zdroj energie.
Mnoho stavebníků už takhle topí. Podle údaje MPO z materiálu k návrhu novely ze září 2026 má bezemisní zdroj vytápění zhruba 75 % novostaveb. Většinou jde o tepelné čerpadlo nebo připojení na teplárnu.
Bezemisní zdroj vytápění má podle MPO už zhruba 75 % novostaveb, nejčastěji jde o tepelné čerpadlo. Ilustrační foto. Zdroj: alpha innotec / Pexels. Starší domy a rok 2040
Stávajících domů se chystaný zákaz netýká. Majitel domu, kde už kotel na plyn je, nemusí podle návrhu dělat nic. Kotel může nechat v provozu, a až přestane sloužit, smí ho nahradit novým plynovým. Návrh nikomu nenařizuje ani zateplení, ani přestavbu vytápění. Od 1. ledna 2025 ale státy EU nesmějí dotovat samostatné kotle na fosilní paliva. Výjimku mají pouze kotle, které byly k investicím z vyjmenovaných evropských fondů vybrány ještě před rokem 2025.
Přečtěte si také: Kdo má tepelné čerpadlo, možná přeplatil. Vědci našli i 3× vyšší výkon, než dům potřebuje
A co rok 2040, který straší v diskusích? MPO i Martin Weiss, náměstek na ministerstvu životního prostředí, ho berou jako orientační cíl, ke kterému mají směřovat národní plány. „Nejde tedy o závazný zákaz ani o povinnost vyřadit fosilní kotle do roku 2040,“ uvedlo pro Ekonomický deník v září 2026 Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Podobně je to s pravidly pro ekodesign. Původní návrh Evropské komise by od roku 2029 prodej samostatných plynových kotlů prakticky utnul. Komise ho na konci roku 2025 přepsala: nesplnitelnou hranici účinnosti z návrhu vyřadila a místo ní jen o něco zvedla dosavadní požadavky, které řada moderních kondenzačních kotlů už dnes zvládne. Konečné schválení zatím chybí.
Odhad ministerstva a rada pro stavebníky
Podle přibližného odhadu MPO v podkladech k návrhu novely ze září 2026 prodraží náhrada plánovaného plynového kotle bezemisním zdrojem nový rodinný dům zhruba o 160 000 Kč, přičemž u každé stavby může částka vyjít jinak. Pokud bude potřeba posílit fotovoltaiku, počítá tentýž odhad s dalšími zhruba 50 000 Kč.
Přečtěte si také: Kdo topí tepelným čerpadlem, může mít skrytou chybu. Kompresor pak naskočí i 15 000krát ročně
Tepelné čerpadlo nebo kotel na pelety potřebují jiné místo v domě a často i jiné rozvody tepla. Zdroj tepla je proto rozumné vybrat dřív, než projektant začne kreslit. Předělávat hotové výkresy stojí čas i peníze. Pokud budete stavět od roku 2030, doporučujeme probrat topení včas s projektantem nebo energetickým specialistou a zeptat se, s jakým zdrojem tepla návrh domu počítá.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/vlada-chysta-konec-plynovym-kotlum-a-pocita-s-tim-ze-si-lide-priplati, https://ekonomickydenik.cz/stat-omezi-vytapeni-plynem-epbd/, https://ekonomickydenik.cz/?p=185270, https://www.e15.cz/finexpert/bydleni/konec-fosilniho-vytapeni-v-novostavbach-se-blizi-ciste-plynovy-kotel-uz-nebude-stacit-1436021, https://stavitel.cz/ekonomika/plynove-kotle-zustavaji-ve-hre/, https://www.estav.cz/cz/14274.zakaz-prodeje-samostatnych-plynovych-kotlu-od-roku-2029-nebude, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32024L1275, https://www.zakonyprolidi.cz/media2/file/2609/File85922.pdf?attachment-filename=8274543-2026-09-21-duvodova-zprava-8274652.pdf, https://www.drevostavitel.cz/clanek/vlada-chysta-nova-pravidla-vytapeni-domu
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!