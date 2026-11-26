Představte si vesnici, kde před pár lety zavřel jediný obchod. Pro chleba se jezdí autobusem do města a kdo nemá auto, plánuje nákup na celý týden dopředu. Pošta na návsi ale pořád funguje. Právě ona by mohla do takových míst vrátit kus pohodlí, které zmizelo i s krámkem.
Na poštu i pro nákup
Česká pošta v říjnu 2026 představila plán, podle kterého by hlavně v menších obcích nabízela i běžné zboží. Na pultu by se tak mohlo objevit to, co dnes místní vozí z nejbližšího většího města. Sortiment se má přizpůsobit konkrétní lokalitě. Pro starší lidi bez auta by to mohlo znamenat o jednu cestu do města méně.
„V menší obci může být potřeba jiná nabídka než v obchodním centru […],“ uvedl v tiskové zprávě České pošty Štěpán Svoboda, ředitel divize pobočkové sítě.
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Zatím jde o plán. Pošta ho chystá jako jednu z několika nových služeb, kterými chce doplnit příjmy z dopisů a balíků.
Nákupy po vsi už pošta jednou zkoušela
Myšlenka, že pošta pomůže lidem s nákupem, má svou předehru. Od prosince 2024 rozvážela Česká pošta spolu s řetězcem COOP zkušebně nákupy do 25 obcí na Hlinecku. Za dovoz zákazník platil 77 Kč.
Objednat šlo přes e-shop COOP. Lidé bez internetu mohli objednávku vyřídit s doručovatelem přes jeho tablet. Platilo se jen kartou a mražené zboží se nevozilo. Tehdy šlo o rozvoz domů, nový plán počítá se zbožím přímo na poštách.
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Kromě zboží plán počítá s dalšími změnami:
Lidé, kteří si nevědí rady s úředním papírováním, mají na poště dostat pomoc, aby jejich žádost došla na úřad správně vyplněná a kompletní. Služba navazuje na Czech POINT, rozhodovat budou dál úřady a rozsah závisí na dohodách. Pošta chce nabízet i nové finanční a bankovní produkty, konkrétní projekty ale představí, až budou připravené. Vybrané páteřní pošty mají dostat přehlednější a bezbariérový prostor s místem pro poradenství, některé i samoobslužnou zónu s nonstop přístupem pro vybrané úkony. První taková pobočka má vzniknout v Děčíně koncem 1. čtvrtletí 2027. Balíkovna zůstane součástí pošty, přestože předchozí vedení počítalo s jejím oddělením a prodejem. Od listopadu 2026 doručuje i do více než 4 000 Z-BOXů Zásilkovny. Rozprodej nemovitostí se zastavil, a to i u Hlavní pošty v pražské Jindřišské. Prodávat se má jen majetek, který nejde využít. Dopisů ubylo víc než polovina
Stačí si vzpomenout, kolik dopisů vám chodilo dřív a kolik dnes. Za pět let klesl objem listovních zásilek o 57 %. Ztrátové jsou i balíky, na kterých pošta v roce 2025 prodělala 2,5 miliardy Kč. Účetně je podnik v minusu už od roku 2018.
Listovních zásilek za pět let ubylo o více než polovinu a pošta hledá nové zdroje příjmů. Ilustrační foto. Zdroj: Arti Kh / Pexels.
Za rok 2025 skončila Česká pošta celkově ve ztrátě okolo 2 miliard Kč. Oznámil to generální ředitel Richard Hodul na tiskové konferenci 22. října 2026.
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Část problému vidí vedení u státu, který má poště dorovnávat ztrátu ze základních poštovních služeb. Podle Hodula za posledních deset let stát takto nezaplatil 6,1 miliardy Kč. Novela z roku 2025 sice horní hranici této náhrady zvedla, v dubnu 2026 ale ještě čekala na nové schválení Evropskou komisí.
Stačí to na návrat do plusu?
Celkem chce pošta zlepšit hospodářský výsledek o 5 až 6 miliard Kč. Zhruba 4 miliardy má přinést stabilizace provozu. Všechny nové služby dohromady, včetně zboží na poštách, mají podle plánu z října 2026 přidat 1 až 2 miliardy Kč. Většinu zlepšení tedy pošta čeká od provozu a zboží s dalšími novinkami má dodat menší díl.
Rok 2027 má být podle plánu ještě ztrátový, k zisku se pošta chce vracet od roku 2028. Bez změn by se ztráta podle vlastního odhadu podniku časem prohloubila až na 5 miliard Kč ročně.
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Pobočky přitom mají zůstat. Česká pošta počítá s téměř 3 000 pobočkami včetně zhruba 1 200 Pošt Partner, některé ale možná přestěhuje do obchodních center a nákupních parků.
Zdroje: https://ekonomickydenik.cz/ceska-zmeny-pobocky-v-obchodacich-samoobsluzne-zony/, https://www.expats.cz/czech-news/article/czech-post-lost-czk-2-billion-last-year-but-aims-to-be-profitable-by-2028, https://mv.gov.cz/clanek/ministr-vnitra-predstavil-kandidata-na-generalniho-reditele-ceske-posty-a-plany-na-efektivni-reseni-aktualni-situace-statniho-podniku.aspx, https://www.blesk.cz/clanek/837530, https://www.ceskaposta.cz/-/balikovna-nove-dorucuje-do-z-boxu-zasilkovny, https://www.blesk.cz/clanek/852447, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-postaci-zacali-pokusne-rozvazet-nakupy-40499803, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-coop-zacina-rozvazet-potraviny-s-ceskou-postou-265748, https://cc.cz/coop-zacal-rozvazet-potraviny-s-ceskou-postou-chce-obslouzit-regiony-kam-jine-sluzby-nejezdi/, https://ekonomickydenik.cz/balik-kilo-masa-a-rohliky-ceska-posta-a-coop-otestuji-rozvoz-potravin-v-mensich-obcich/, https://cnn.iprima.cz/ceska-posta-vam-priveze-i-nakup-ekonomove-napad-chvali-i-kritizuji-lide-se-posmivaji-455358, https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-predstavila-plan-transformace-stabilizace-hospodareni-a-nove-sluzby-pro-lidi-i-stat