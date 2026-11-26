Večer naložíte kamna až po okraj a po chvíli přivřete klapku, aby dřevo vydrželo déle. Ráno najdete začerněné sklo a polena ohořelá jen napůl. Takový večer zná nejeden majitel kamen. Kamna přitom spálí víc dřeva, než by musela, a část tepla skončí v komíně.
Co se děje v přiškrcených kamnech
Kdo ubere vzduch dřív, než se polena pořádně chytí, nechá je spíš doutnat než hořet. Spalování je pak nedokonalé, do ovzduší jde víc škodlivin a na skle i v komíně přibývá sazí a dehtu.
Druhou chybou je přeplněné topeniště. Teplo, které pokoj nestihne pobrat, odchází se spalinami ven, takže část dřeva spálíte zbytečně a účinnost kamen klesá. Přetížením navíc hrozí poškození topeniště i kouřovodu. Kolik dřeva vaše kamna snesou najednou, najdete v návodu.
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Kdo má kamna silnější, než dům potřebuje, sahá po klapce častěji a dostává se tak do stejné chyby s přiškrceným vzduchem. Výkon kamen se proto vybírá podle tepelné ztráty domu.
Mokré poleno hřeje mnohem méně
Vodu v polenu musí kamna nejdřív odpařit a to je stojí část tepla. Vlhké dřevo navíc kouří a zanáší topeniště i komín dehtem. Tabulky výhřevnosti z publikace Komínová technika od V. Jelínka, které zveřejnil web TZB-info, ukazují, že kilogram mokrých měkkých polen dá asi o 43 % méně energie než kilogram suchých.
Měkká polena Podíl vody Výhřevnost čerstvě pokácená 50 % 8,1 MJ/kg dobře vyschlá 20 % 14,28 MJ/kg Přečtěte si také: Celníci zabavili seniorovi 12 lahví z dovolené. Za jejich obsah může zaplatit až 3 000 eur
Palivové dřevo by mělo mít nejvýš 20 % vlhkosti a Cech kamnářů ČR za ideál považuje 15–20 %. Podle jeho doporučení schne měkké dřevo jeden až dva roky podle uskladnění, tvrdé zhruba o rok déle. Jistotu vám dá měřič vlhkosti dřeva.
Suché dřevo s vlhkostí do 20 % dá výrazně víc tepla než čerstvě pokácená polena. Ilustrační foto. Zdroj: Ries Bosch / Unsplash. Zátop podle typu kamen
Způsob zátopu záleží na topeništi, upozorňuje Cech kamnářů. Kamna s roštem a přívodem vzduchu zespodu se zapalují zdola. Bezroštová topeniště a ta se vzduchem po obvodu se zapalují shora. Vždy přitom platí návod výrobce.
Zátop shora vypadá takto:
Dospod položte silnější polena s mezerami, aby k nim šel vzduch. Nad ně dejte slabší kusy měkkého dřeva, které se snáz rozhoří. Navrch přijde podpalovač, noviny nechte stranou. Přečtěte si také: Facebook vidí, co si prohlížíte na e-shopech, i když ho nemáte otevřený: Reklamy podle toho vypnete v Meta účtu
Plamen se tak nejdřív rozběhne v tenkém dřevě nahoře a komín se rozehřeje a nabere tah dřív, než se chytnou silná polena. Kamna proto při rozdělávání méně kouří.
Kdy otevřít vzduch a kdy přiložit
Kamnář z Cechu kamnářů ČR Tomáš Hnátnický v roce 2021 pro Novinky.cz radil otevřít při zátopu nejdřív primární přívod vzduchu, který se předehřeje v těle kamen. Sekundární přívod otevřete, až se dřevo rozhoří, aby ohřátý vzduch hoření neochlazoval. U konkrétních kamen ale rozhoduje návod výrobce.
U krbových kamen a jednodušších starších topidel vede častější přikládání menších dávek zpravidla k nižším koncentracím škodlivin ve spalinách než jedna velká dávka. Do krbové vložky doporučuje Cech kamnářů přiložit 15 až 30 minut poté, co zhasnou plameny a zůstane žár. Kdo přiloží ještě do plného ohně, žene teplo do komína a účinnost klesá. Při zbytečně dlouhém čekání zase výkon kamen spadne.
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Kamna potřebují také dost vzduchu z místnosti. Při dokonale utěsněných oknech a dveřích se v pokoji mohou hromadit spaliny včetně oxidu uhelnatého, což ohrožuje život.
Komín prozradí, jak topíte
„Když topíme správně, tak by z komína neměl jít žádný kouř,“ uvedl pro Novinky.cz Tomáš Hnátnický. Je-li z komína vidět kouř, kamna hoří špatně. Po dobrém spalování zbude jen jemný popel a sklo zůstane čisté.
Žádný odpad do kamen nepatří, ani když dobře hoří: plasty, celobarevné letáky a časopisy, dřevotříska ani lakované či jinak chemicky ošetřené dřevo. Dehet usazený v komíně je hořlavý a může vést k požáru.
Přečtěte si také: Nový chyták Ryanairu: Češi bez placeného místa dřív znali číslo sedadla den předem, teď 3 až 4 hodiny před odletem Čištění a kontrola komína
U kamen na tuhá paliva s výkonem do 50 kW platí podle vyhlášky 34/2016 Sb. k listopadu 2026 tyto lhůty. Při celoročním topení se komín čistí třikrát ročně, při sezónním provozu, tedy nejvýš šest měsíců v roce, dvakrát ročně. Kontrola je jednou ročně, u rekreačního objektu stačí čištění jednou ročně a kontrola jednou za dva roky. Výrobce kamen může stanovit kratší lhůty.
Komín u kamen na tuhá paliva potřebuje pravidelné čištění a kontrolu, kterou musí provést kominík. Ilustrační foto. Zdroj: Waldemar Brandt / Unsplash.
Čistit komín u takových kamen smí majitel sám. Kontrolu ale musí podle zákona o požární ochraně udělat kominík s živnostenským oprávněním.
Zdroje: https://mzp.gov.cz/system/files/2025-05/Jakspravnetopit-2023.pdf, https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/12-vyhrevnosti-a-merne-jednotky-palivoveho-dreva, https://www.estav.cz/cz/1684.jak-spravne-topit-v-kamnech-a-krbech, https://www.estav.cz/cz/11326.pri-vytapeni-v-kamnech-neduste-ohen-smokemanovo-desatero-spravneho-topice-dil-04-10-kopie, https://hzscr.gov.cz/soubor/obecne-infromace-z-oblasti-koministvi-pdf.aspx, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-topite-spravne-kominik-radi-jak-se-ohrat-bezpecne-a-ekologicky-40352193, https://www.denik.cz/hobby/prichazi-doba-drevena/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-krbova-kamna-bez-starosti-40602995
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