Ladislav Vízek nepotřeboval tiskovou zprávu, stačilo mu pivo. V pořadu TIKI-TAKA na Oneplay Sport vyprávěl, že seděl s Pepou Chovancem a Horstem Sieglem. Obě jména mají na Letné větší zvuk než většina současného kádru. Chovanec je podle Vízka „trošku ve výboru“ a poměry ve Spartě měl popsat bez obalu: „Tam to jde i proti sobě.“ Bylo to prý neúnosné a muselo se něco stát. A něco se stalo. V pondělí 23. listopadu skončil trenér Brian Priske a s ním i sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jak moc Vízkova historka od stolu odpovídá tomu, co klub sám přiznal? Víc, než by se na první pohled zdálo.
Co zaznělo u stolu s legendami
Vízek není náhodný host u mikrofonu. Je olympijským vítězem z Moskvy 1980, získal bronz na Euru téhož roku, prošel Duklou Praha a patří do Klubu ligových kanonýrů. V pořadu TIKI-TAKA, který Oneplay Sport představuje jako hodnocení a glosování českého i světového fotbalu, sedí v roli glosátora. A glosoval jako vždy, naplno.
Podle přepisu serverů Ruik a SportWin zopakoval tři věci, které mu Chovanec údajně řekl: ve Spartě to jde proti sobě, situace je neúnosná a muselo se něco stát. Žádná jména ani tábory nepadly, chybí i konkrétní spor. Jen obraz klubu, ve kterém se lidé přestali táhnout za jeden provaz.
K tomu přidal vlastní pohled na odvolaného trenéra. „Já ho nemusel,“ řekl o Priskem. Vadila mu prý „cizinecká legie“, kterou Dán v kabině vytvořil, a naťukl i velikost realizačního týmu. Recept nabídl hned: vrátit do klubu lidi, kteří Spartu znají zevnitř. Jmenoval Chovance, Lavičku, Bílka a Straku.
Vízkova slova jsou osobní a nijak to neskrývá. Do prázdna ale nepadají.
Chovanec: bez oficiální funkce, ale s velkou váhou
Jozef Chovanec je pro Spartu tím, čím je pro Prahu Karlův most. Podle klubové Dvorany slávy za ni odehrál 743 zápasů, dal 168 gólů a získal osm ligových titulů. Po konci kariéry se na Letnou vrátil jako trenér a pak jako generální sportovní manažer. Nakonec se stal prezidentem klubu. Málokdo v české kopané prošel jedním klubem tolika patry.
„Výbor“ je ale potřeba brát s rezervou. Podle organizační struktury AC Sparta Praha k 24. listopadu Chovanec nefiguruje v představenstvu, ve výkonném vedení ani mezi zástupci klubu. Formální funkci, kterou by klub veřejně uváděl, tedy nemá. Vízkovo „trošku ve výboru“ podle nás spíš popisuje neformální vliv, tedy postavení člověka, kterého ve sparťanských kruzích pořád poslouchají, i když nemá podpisové právo.
Důvěryhodnost informace je proto smíšená. Zdroj je relevantní, protože Chovanec Spartu zná jako málokdo. Jde ale o převyprávění z druhé ruky. Sám Chovanec se veřejně nevyjádřil a klub na Vízkova slova nereagoval.
Co Sparta potvrdila: dva konce během jednoho dne
Oficiální stránka krize je strohá a čísla mluví jasně. Podle oznámení Sparty o konci Briana Priskeho proběhlo toto:
- 23. listopadu 2026 rozhodlo mimořádné zasedání představenstva o odvolání Priskeho.
- Po 15 kolech Chance Ligy ztrácela Sparta na Slavii 13 bodů.
- Pět soutěžních zápasů v řadě nevyhrála, klub zmínil i neuspokojivý herní projev proti Liberci.
- S Priskem odcházejí asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola.
- Rosický se s klubem dohodl na konci ve funkci sportovního ředitele, nahradil ho Tomáš Sivok.
Výměnu hlavního trenéra zažije každý velký klub. Když ale ve stejný den skončí i sportovní ředitel, který byl s klubem spojený jako málokdo, už to připomíná zemětřesení. Sparta přitom nechává pootevřené dveře: s Rosickým chce jednat o možné další spolupráci.
Sivok si hned vytyčil dvě priority: rychle představit nového trenéra a připravit zimní přestupové období. Hráčům vzkázal, že o tom, kdo zůstane po zimní pauze, rozhodnou jejich výkony ve zbytku podzimu.
Oficiální komunikace mluví o výsledcích, herním projevu a nových lidech. O vnitřních sporech v ní nepadne ani slovo. To ale samo nic nevyvrací, protože kluby tohle veřejně nepřiznávají.
Na pozadí visí i peníze. Podle finančních výsledků Sparty za sezonu 2025/26 klub vykázal ztrátu 127 milionů korun a příjmy od UEFA mu klesly o 407,7 milionu. Náklady na hráče a realizační týmy se snížily o 13,6 milionu na 532,3 milionu korun. Kolik ušetří odchod Priskeho a jeho asistentů, se spočítat nedá. Odstupné ani smlouvy nejsou veřejné. Tlak na rychlý obrat je ale v těch číslech vidět.
Hledání trenéra: Guľa ne, Hyský ne, cesta vede do zahraničí
Do příchodu nového kouče vedou trénink Lukáš Bláža z partnerského Loko Praha a Miroslav Droppa od sparťanské devatenáctky. Času mají málo. Ve čtvrtek 26. listopadu ve 21:00 čeká Spartu v Evropské lize AZ Alkmaar, tedy tři dny po odvolání Priskeho. Dočasná dvojice stihne nanejvýš uklidnit kabinu, srovnat organizaci hry a postavit sestavu. Na změnu stylu to není.
Nejhlasitěji se zpočátku mluvilo o Adriánu Guľovi. Podle iDNES a ČTK ale tato varianta padla a nepřijde ani Martin Hyský. Sparta se podle médií poohlíží v zahraničí.
Guľova kandidatura byla od začátku dvousečná. Do Plzně přišel v prosinci 2019 jako priorita vedení s pověstí moderního trenéra a smlouvou na dva a půl roku. Prvních osm zápasů vyhrál. Pak ale přišlo vyřazení v Evropě, kolísavé výsledky a v květnu 2021 konec po remíze 3:3 s Příbramí. Právě tohle je pro Spartu varovné: dobrý start, který nevydrží dlouhý tlak na výsledky.
V debatě padlo i jméno Tomáše Janotky. S Olomoucí vyhrál domácí pohár, dovedl Sigmu do skupiny o titul i do jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy a v březnu 2026 byl vyhlášen Trenérem roku Olomoucka. O měsíc později ho Sigma odvolala, protože vedení chtělo do nové sezony „nový impuls“. Uspěl s menším klubem a zná české poměry. Sparťanskou identitu ale nemá.
Legendy, cizinci a tlak na výsledek
Vízkova historka je zajímavá hlavně tím, jak dobře zapadá do střetu, který na Letné probíhá delší dobu. Proti sobě tu stojí tři síly. První je klubová paměť a legendy, které chtějí mít slovo. Druhá je zahraniční model s dánským trenérem, velkým realizačním týmem a mezinárodním kádrem. Třetí je tlak na okamžitý výsledek, protože ztráta 13 bodů na Slavii a výpadek evropských peněz nedávají čas na trpělivost.
„Cizinecká legie“ zní jako hospodská nadsázka, ale má reálný základ. Oficiální soupiska A-týmu čítá 27 hráčů. Podle našeho dopočtu na základě jmen a známých národností jich zhruba 17 nepochází z Česka. Klub národnosti v přehledu neuvádí, číslo je proto orientační. Rámcově ale ukazuje, proč část sparťanského publika kabinu za svou nepovažuje.
Návrat legend má na Letné tradici. Klubový přehled trenérů obsahuje Chovance, Lavičku, Bílka i Straku. Chovanec jako kouč přivedl Spartu ke dvěma ligovým titulům, Lavička k titulu v sezoně 2013/14. Návrat legendy je tedy emocionálně lákavý, sportovně ale nic nezaručuje. U Chovance i Siegla chybí poslední roky praxe na nejvyšší úrovni a moderní fotbal se od jejich trenérských časů hodně posunul.
Podle nás je právě tady jádro onoho „proti sobě“. Nemusí jít o osobní nevraživost konkrétních lidí. Stačí, když se v klubu potkají dvě představy o tom, čím Sparta má být, a výsledky přestanou dávat za pravdu té, která zrovna vládne. Jestli jde přesně o ten spor, o kterém mluvil Chovanec, zatím nikdo nepotvrdil. Ani nevyvrátil.
Signál z vedení je přitom čitelný. Sparta hledá dalšího trenéra v zahraničí a Vízkovo volání po legendách tak zatím přehlíží.
Ve čtvrtek večer povede Spartu proti Alkmaaru dvojice, která má mužstvo na starost sotva pár dní. Legendy budou sedět u televize nebo u piva. Jestli jejich slovo na Letné ještě něco váží, ukáže až jméno, které Sivok představí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl