Retro kvíz na téma výrobky za socialismu: Vzpomenete si na zboží, které tehdy kupoval každý?
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Bez popiskuZdroj: Foto: Bedinek / Creative Commons / CC BY-SA, čokoládová tyčinka značky Kofila
Článek byl publikován 26.11.2026 09:15
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