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Anglie měla na scouting Česka jediných 90 minut. Tuchel přesto popsal Deniův systém do posledního detailu

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Dennívýzva
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Do Prahy přijela Anglie po prohře 2:3 se Španělskem a její trenér na pondělní tiskové konferenci nechal nahlédnout do karet víc, než bývá před zápasem zvykem. Úterní duel ve Fortuna Areně startuje ve 20:45 a Thomas Tuchel dopředu popsal, co u českého týmu čeká.
Anglie měla na scouting Česka jediných 90 minut. Tuchel přesto popsal Deniův systém do posledního detailu

Anglie měla na scouting Česka jediných 90 minut. Tuchel přesto popsal Deniův systém do posledního detailu

Zdroj: Foto: Alexander Böhm - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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