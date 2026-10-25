Sparta řeší marodku v obraně a chce dvojnásobného šampiona z Tampy. Jana Ruttu v Ženevě drží smlouva do roku 2027

V neděli 18. října prohrála Sparta v O2 areně s Třincem 1:2 a v zápise o utkání ještě stáli všichni tři obránci, o kterých se teď mluví: Ronald Knot, Marek Pysyk a Niko Seppälä. Případné výpadky tedy podle dostupných informací přišly až po tomhle zápase. Deník Sport píše, že Knot může chybět několik týdnů a že klub současně řeší zdravotní stav Pysyka i Seppäläho. Ve stejné zprávě se objevilo jméno Jana Rutty, praváka z Písku, jehož příchod se podle Sportu rýsuje. Oficiální potvrzení zatím neexistuje.
Proč Spartě po neděli řídne hlavně pravá strana obrany
Sparta zdravotní stav svých obránců oficiálně nekomentuje, takže všechno, co se ví, pochází z novinových zpráv. Nejvážněji to vypadá u Knota. U Pysyka a Seppäläho zatím není jasné, jestli vůbec vypadnou, natož na jak dlouho.
Kdyby chyběli všichni tři najednou, přišla by Sparta o podstatnou část obranné rotace prvního týmu. Pro skládání párů je podstatné, kdo z nich hraje na které straně. Knot i Pysyk jsou praváci, Seppälä je levák, takže by se uvolnila hlavně pravá strana. Trenéři by museli páry přeskupit a dát minuty hráčům z hloubky kádru, se kterými dosud nepočítali. Pro klub s titulovými ambicemi je to v říjnu nepříjemná komplikace a vedení musí zvolit, jestli sáhne po výpomoci na pár týdnů, nebo po hráči, který v sestavě zůstane i po návratu zraněných.
Rutta hraje vpravo. Na pozici, kde Spartě hrozí největší díra, by tak přišel hráč přesně toho typu, jaký chybí.
Kolik toho obránce z Písku vyhrál, než zamířil do Švýcarska
Rutta se narodil 29. července 1990 v Písku. V NHL strávil osm sezon a odehrál v ní přes 400 zápasů, což je u českého obránce kariéra s velkým zámořským objemem.
Nejúspěšnější roky prožil v Tampě Bay. S ní vyhrál Stanley Cup v letech 2020 a 2021, jak potvrzuje i oficiální přehled vítězů podle soupisek, který zveřejňuje NHL. Na mistrovství světa v Praze v roce 2024 k tomu přidal zlato s českou reprezentací.
Do Evropy se vrátil v srpnu 2025, kdy ho na dvě sezony podepsal Genève-Servette. Klub ho v oznámení představil jako obránce hrajícího do obou směrů, kterého lze nasadit v každé herní situaci a který snese vysoké vytížení. Sportovní manažer Marc Gautschi vyzdvihl jeho fyzickou sílu, bruslení a využití v přesilovce i v oslabení. Podle tehdejšího článku iSportu hrály při rozhodování o návratu do Evropy roli i rodina a olympijské ambice.
Jediný podpis, bez kterého Rutta za Spartu nenastoupí
Rutta je dál veden na soupisce Servette a server Swiss Hockey News uvádí, že jeho smlouva platí do roku 2027. Na oficiální soupisce Sparty k 21. říjnu chybí a žádný veřejný oficiální zdroj jeho příchod nepotvrzuje. Všechno, co se o přestupu ví, zatím stojí na informacích deníku Sport.
Předčasný odchod z Ženevy vyžaduje dohodu. Buď by Servette hráče uvolnil, nebo by s ním po vzájemné domluvě ukončil kontrakt. Podmínky veřejně známé nejsou a stejně tak nikdo nezveřejnil Ruttův švýcarský plat ani případné odstupné. Sparta by kromě mzdy nejspíš musela zaplatit i za to, že ji švýcarský klub hráče pustí uprostřed sezony. Určitý prostor pro jednání může otevírat složení ženevské obrany. Servette má na soupisce víc zahraničních obránců a nově i Švéda Adama Boqvista se smlouvou do roku 2028. Ve švýcarské lize je počet cizinců v sestavě omezený, takže každé další zahraniční jméno zostřuje boj o místo. Klub ani hráč ale nic o odchodu neřekli.
Datum případného debutu proto nikdo slíbit nemůže. Nejdřív musí přijít dohoda klubů, potom registrace a oficiální oznámení. Sparta hraje mimo jiné 30. října v Mladé Boleslavi, jenže bez potvrzeného přestupu se Ruttova účast v tomto zápase nedá ani odhadnout.
Co ukazuje skoro dvacet minut na ledě za zápas v Servette
V základní části sezony 2025/26 odehrál Rutta za Servette 42 zápasů a připsal si 22 bodů za 5 gólů a 17 asistencí. Na ledě trávil v průměru 19 minut a 32 sekund za zápas, což v National League odpovídá roli v prvních dvou obranných párech. Do Prahy by tedy nepřišel hráč, který doznívá na okraji sestavy. Hrál pravidelně a s velkým vytížením.
V extralize by s takovým vytížením patřil do prvního páru. Trenér by ho mohl posílat do oslabení proti nejlepším formacím soupeře, do koncovek těsných zápasů a v přesilovce na modrou čáru jako praváka. Oba Stanley Cupy znamenají dvě kompletní tažení play off v NHL, tedy zkušenost, která se v říjnové tabulce neukáže a na kterou tým s titulovými ambicemi počítá až na jaře.
Až by se zranění vrátili, měla by Sparta na pravé straně obrany Knota, Pysyka i Ruttu a mladší hráči by se posunuli níž. Pražská adresa by Ruttovi navíc nezavírala dveře do reprezentace, protože realizační tým národního mužstva by ho měl blíž. Do oznámení jednoho z klubů nebo do změny na oficiálních soupiskách ale Rutta zůstává hráčem Servette.