Anežka Česká i nový Krakonoš. Česká televize odhalila vánoční program s nečekanou změnou

Vánoce se pomalu blíží a televize těmto svátkům opět přizpůsobují svůj obsah. Kromě tradičně štědrovečerní pohádky se na České televizi dočkáme také adventních koncertů, dokumentů a dvoudílné minisérie o osudech Anežky České.
„Vánoce jsou pro Českou televizi mimořádnou příležitostí připomenout, jak důležitou roli hraje veřejnoprávní médium v životě společnosti. Nejde jen o pohádky a zábavu, ale také o společné zážitky, důvěryhodný obsah, solidaritu a respekt k tradicím. Chceme divákům nabídnout program, který je potěší, propojí napříč generacemi a zároveň jim umožní najít si čas na chvíle klidu, zamyšlení a setkání s blízkými,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Ve spojení s tradicí nabídne Česká televize novou štědrovečerní pohádku, která bude trochu netradičně sequelem jiné pohádky. Krakonoš a básník navazuje na čtyři roky starý vánoční hit Krakonošovo tajemství. Vedle Davida Švehlíka v roli mytického strážce hor se ve filmu objeví také Ondřej Sokol, Lucie Ducháčková nebo Vojtěch Franců. Pohádku opět režíruje Peter Bebjak.
Pohádku doplní také snímek pro sluchově postižené. Na ČT2 se v hlavním vysílacím čase Štědrého dne objeví pohádka Poslední sudička. Hlavní hrdinkou pohádky, jež bude uvedena ve znakovém jazyce, je sudička, jež se paradoxně vzepře vlastnímu osudu. Nečekanou změnou oproti uplynulým ročníkům je fakt, že ČT zatím neoznámila novou pohádku na Boží hod vánoční. I tento svátek přitom tradičně pokrývají premiéry českých či v posledních letech slovenských pohádek. Sváteční obrazovka nicméně o Vánocích znovu uvede populární díla jako Anděl Páně a Anděl Páně 2, Nesmrtelná teta, Šíleně smutná princezna a pochopitelně i Tři oříšky pro Popelku. Vedle pohádek se na obrazovkách objeví také klasika Pelíšky a legendární western Tenkrát na Západě.
Mimo to chystá Česká televize také dvoudílnou minisérii Anežka. Historický počin sleduje osudy Anežky České (Eliška Křenková), jež se vzepřela svému otci a vydala se spirituální cestou, aby pomáhala potřebným. Série sleduje její život od 13 let do její smrti v 71 letech.
Dětský program ČT :D odvysílá nové pořady. Animovaný film Vánoce Offline sleduje vánočního elfa, pracujícího v plně automatizované Santově dílně. Když dojde k poruše systému, ocitnou se Vánoce v ohrožení a elfové musejí do akce. Snímek doplní Andělino vánoční přání nebo Mlsné medvědí příběhy: Na pól! Na Štědrý den se děti mohou těšit na premiéru animovaných pohádek Borovička a jeho velká vánoční cesta a Severní pohádka.
Česká televize dá šanci také hudbě. Objeví se například přenosy Jitka Zelenková – speciální narozeninový koncert a Monika Absolonová: koncert z Lucerny. Pro milovníky klasické hudby chystá Vánoční koncert ze Senátu a pořad Swingové Vánoce s Adamem Plachetkou. Hudební nabídka vyvrcholí také na přelomu roku. ČT art uvede koncertní snímek Depeche Mode: M a první den roku 2027 nabídne Novoroční koncert České filharmonie.
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Zdroj: Česká televize